كيف تحمين بشرتك الجافة وتحافظين على ترطيبها

بالرغم من انتهاء فصل الشتاء، إلاّ أنه حتى في أشهر الصيف يمكن أن تكون البشرة الجافة صراعًا مستمرًا ويمكن أن تؤثر على أي شخص في أي عمر.

يمكن أن يكون جفاف الجلد ناتجًا عن تغير درجة الحرارة أو الرطوبة، واستخدام الماء الزائد المتكرر والشيخوخة. يجب معالجة هذا في أقرب وقت ممكن من أجل منع الأضرار التي لحقت الجلد والشيخوخة المبكرة للبشرة. هناك عوامل عدة تساهم في زيادة جفاف البشرة مثل تغير درجة الحرارة، الرطوبة، استخدام الماء بشكل زائد، و التقدم في السن. لذا يجب عليك معالجة مشكلة الجفاف في أسرع وقت ممكن لتجنب الأضرار الوخيمة التي قد تلحقها ببشرتك وعلامات الشيخوخة.

لحسن الحظ، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لاستعادة رطوبة بشرتك، من أهمها أن تضعي واقي الشمس على بشرتك حتى في فصل الشتاء، لأن بشرتك تكون عرضة لأشعة الشمس المغطاة بالسحاب. على غرار كريمات الحماية من الشمس بالماضي، الكريمات الحديثة تعمل أيضا على حماية بشرتك من الأشعة الغير مرئية، التي تعتبر من المفاهيم الجديدة لتعجيل ظهور علامات التقدم في السن، فاستخدام كريمات الوقاية من الشمس الحديثة يمنع ظهور تصبغات البشرة و يحافظ عليها من الشيخوخة. كما ننصحك بالترطيب المستمر لبشرتك، خاصة بعد الاستحمام مباشرة فعندها تكون بشرتك محافظة على رطوبتها من الماء.

بالإضافة لذلك فيجب أن يكون الاتصال بالماء سريعا، خاصة مع الأطفال الذين يعانون من التهاب الجلد التأتبي، فإن الاستحمام السريع باستخدام الصابون المرطب يعد أساسيًا لنظافة جلودهم. دائما ابحثي عن طرق لترطيب بشرتك مع إعطائها كل المكونات التي تتناسب مع نوع بشرتك.

أحد اكتشافاتي الأخيرة هو جهاز UFO من الشركة السويدية فوريو وهو ماسك الوجه الذكي لمعالجة البشرة، الذي يعمل عن طريق تطبيق على هاتفك المحمول، ويحدد نوع العلاج على حسب احتياجات بشرتك. الجهاز يستخدم تقنية Hyper-Infusion التي تعمل على تسخين بشرتك بلطف لتتغلغل مكونات الماسك ببشرتك بشكل أعمق مما يساعد بشرتك على امتصاصها بشكل أفضل.

لدى UFO أيضًا تقنية Hyper Infusion، التي تعمل على تبريد الجلد وتقليل الانتفاخ. وهو مجهز بنبضات T-Sonic، مما يعزز امتصاص المكونات النشطة داخل الأقنعة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الجهاز بتقنية العلاج الضوئي LED وهذه التقنية أصبحت شائعة في دراسات العناية بالبشرة وأثبتت كفاءتها، فهي لا تحتوي بشكل أساسي على الأشعة فوق البنفسجية، وهي آمنة على البشرة ولها فوائد متعددة، خاصة للتحفيز والعلاج. تم تجهيز UFO مع 3 مصابيح LED .

الضوء الأحمر الذي سيعالج أي التهاب يصيب بشرتك ويساعد في التخلص من علامات التقدم في السن وتفاديها، الضوء الأزرق الذي سيعالج حب الشباب ويعدل افرازات الدهون،أما الضوء الأخضر فسيعمل على استقرار الخلايا الصباغية وتوحيد لون الجلد.

تختلف مجموعة الأقنعة اعتمادًا على احتياجات بشرتك ، ولكنها تشمل بشكل عام حمض الهيالورونيك والطحالب الحمراء التي تنشر على الفور الترطيب وتنشط وتحمي بشرتك والكافيين لتقليل المظهر المتعب للعيون ، زيت الجينسنغ وزيت الزيتون الذي يرطب البشرة على الفور ويعمل بشكل فعال على منح بشرتك توهجًا ، غنيًا بالكولاجين الذي يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة ، ويحسن المرونة ويساعد على استعادة بشرة الشباب ، اللؤلؤ الذي يضيء ويوحد لون البشرة ، يعزز البشرة الباهتة ويزيد من لمعان البشرة للحصول على تألق طبيعي ، إلى جانب أنواع أخرى من الأقنعة التي تهدف إلى استهداف علاجات أو تحسينات محددة للبشرة.

لن تتغير قواعد الطبيعة ولكن يمكننا بالتأكيد تأخير مسارها بالعلاج المناسب للبشرة. بالإضافة إلى التركيز على الخارج، من المهم أيضًا ترطيب البشرة من الداخل ، عن طريق شرب الكثير من الماء ، و إتباع نظام غذائي صحي من شأنه أيضًا أن يؤثر في النهاية على مظهر وتوهج بشرتك.