تعرفي على الفوائد الصحية للبطاطا الحلوة

لا شك أن هناك سبب لتسمية البطاطا الحلوة بالطعام الخارق فهي غنية بالمغذيات والفيتامينات بالإضافة الى العديد من الفوائد التي سنتحدث عنها اليوم:

تحسين البصر: فيتامين (أ) سيساعد على الحفاظ على البصر.

تحسين المناعة: يساعد فيتامين أ أيضًا في وظائف جسدية أخرى ، بما في ذلك التواصل الخلوي والنمو والتمايز.

تحسين الذهن: فيتامين B6 هو أنزيم أساسي للتطور المعرفي.

تحسين القلب: غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم الذي يحسن ضغط الدم.

يساعد في خفض الكولسترول السيء LDL: يمكن أن تساعد الألياف في الحد من الكولسترول السيئ ومخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسمنة، ومرض السكري نوع 2.

هل البطاطا الحلوة أفضل من البطاطا البيضاء؟

في حين ان البطاطا الحلوة أعلى بشكل ملحوظ بفيتامين (أ) وأعلى قليلا من الألياف، لكن البطاطا البيضاء تتفوق عليها عندما يتعلق الأمر البوتاسيوم وفيتامين C. تعد كل من البطاطا البيضاء والحلوة أغذية غنية المغذيات.