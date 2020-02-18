تعرفي على الفوائد الصحية للشمر 

الشمر هو نوع من أنواع النباتات التي يتم زراعتها في جميع أنحاء العالم و يستخدم في العديد من الاستخدامات منها العلاجية و منها المتعلقة بالطعام. والشمر يستخدم في الأمور الطبية كثيراً لأنه يتكون من الزيوت في الأساس.



الفوائد الصحية للشمر :



- يعمل على علاج فقر الدم لاحتوائه على الحديد و الحامض الأميني فالأول هو المكون الرئيسي للهيموغلوبين و الثاني هو الذي يحفز إنتاجه كما يساهم في تشكيل بقية مكونات الدم.

- يتم استخدام زيت بذور الشمر في التخسيس و تنحيف الجسم لأنها تعمل على تحسين عملية تمثيل الجسم للغذاء و تتحكم في الشهية و هذا بدوره يساعد على حرق المزيد من الطاقة و الدهون و قد أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت في معهد تورينجن للزراعة في ألمانيا أن الأطعمة التي يتم إضافة زيت الشمر إليها تساعد في إنقاص وزن الجسم.

- يعمل على القضاء على المغص عند الأطفال و يعالج مشكلات الجهاز الهضمي لتعزيزه لعملية الهضم.

- يستخدم الشمر في علاج الأمراض الصدرية مثل السعال و الربو و الحساسية و تشنج القصبة الهوائية و يكون ذلك بخلطه بعسل النحل و شرب منقوعه المغلي.

- يحتوي كوب مغلي الشمر على 20% من حاجة الجسم لفيتامين ج و الذي يعمل على تحسين صحة مناعة الجسم و إنتاج أنسجة الجلد و إصلاحها كما إنه يعمل على تشميل الكولاجين و حماية جدران الأوعية الدموية لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تقي الجسم من آثار الجذور الحرة و التي تتسبب في الإصابة بأمراض القلب.

- يعمل كعلاج ترهلات الجلد الناتج عن الحمية السريعة و الحمل و الولادة و عدم العناية بالبشرة و استخدام الماء الساخن في الاستحمام و الذي يؤدي لترهل الجلد بنسبة تسعين بالمائة.

- يعمل على علاج عسر الهضم و يكون ذلك عن طريق مضغ بذوره بعد تناول الطعام كما يقوم بذلك سكان الهند فهو يسرع عملية الهضم و يخلص الفم من الرائحة الكريهة.

- تعمل بذور الشمر المطحونة على علاج الإمساك فهي تعمل كملين و تحفز من حركة الأمعاء و تساهم في تحفيز إفراز عصارة المعدة و إنتاج الصفراء و لذلك فإنه يدخل كأحد تركيبات الأدوية التي تعالج آلام البطن و الإسهال و القولون العصبي.

- يحتوي الشمر على كميات كبيرة من الألياف و لذلك فهو يساعد الجهاز الهضمي و يحميه و يحافظ على مستويات الكوليسترول في الدم و يحفز إزالة الكوليسترول الضار المتسبب الرئيسي في الإصابة بالسكتات الدماغية و أمراض القلب.