تعرفي على الفوائد الصحية للوقوع في الحب

عادة ما يصاحب الوقوع في الحب سعادة وابتسامة أكثر إشراقًا وفورة في المشاعر الإيجابية، ولكن يبدو أن تأثيرات الحب ليست شعورية فقط بل يمكن للحب أن يؤثر على الصحة العقلية والجسدية وإيجابيا كما يلي:

العادات السيئة

يساعد الارتباط على التخلي عن العادات السيئة الحالية، حيث يمكن أن يكون تأثير الشريك إيجابيا للغاية ومعزز للصحة النفسية، بما في ذلك مساعدتك على احتضان أجزاء من شخصيتك كنتِ تخافين منها، كما يعزز الصحة الجسدية عندما يشجعك شريكك غلى الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو ممارسة هواية صحية ما.

التوتر

عندما تقعين في الحب، يمكن لأي نوع من الاتصال الجسدي مع شريكك أن يخفف من توترك، فعندما تكونين في حالة حب، يرتاح عقلك في وجود شريكك وتشعرين بالراحة الكافية عن الاسترخاء بين ذراعيه أو بجانبه.

طول العمر

وجدت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا أن غير المتزوجين أكثر عرضة للوفاة المبكرة من أولئك الذين كانوا متزوجين بسعادة وفي حالة حب، حيث يؤثر الأزواج على خيارات نمط حياة بعضهم البعض، مما يؤدي إلى عادات صحية.

امراض القلب

وجدت دراسة أجرتها جامعة هارفارد أن الوقوع في الحب والارتباط يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة تصل إلى 50%.

الشباب

لا يعزز الحب الصحة فقط، بل المظهر أيضا، حيث يجعلك تبدين أصغر سنا، ويعزز الحيوية وتدفق الدم إلى الجلد، مما يمنحه الأكسجين والمواد المغذية اللازمة لمقاومة التقدم في العمر.

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