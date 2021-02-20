تعرفي على طباع وصفات مواليد برج الثور الصيني

يعتبر مواليد برج الثور الصيني مثالاً حياً للصبر والتفاني وتقدير العلاقات الإنسانية، فهم غالباً ما يتمون أعمالهم بنجاح منقطع النظير، ويعيشون حياة مستقرة وهادئة...

للتعرف أكثر على خصال مواليد هذا البرج، تابعي القراءة لتستكشفي جوانب أخرى من شخصية هذا البرج.

نقاط القوة لدى مواليد برج الثور:

يتميز مواليد برج الثور عموماً بالاتزان والمصداقية. كما يتمتعون بمواهب فطرية تجعلهم قادرين على خوض تجارب عظيمة وتحقيق إنجازات استثنائية. ويطبع عمل مواليد هذا البرج نظام هائل وترتيب متقن يمكنهم من تحقيق أهدافهم بخطى واثقة.

ويشكل مواليد برج الثور رفاقاً وأصدقاء متميزين، لأنهم يغمرون خلانهم بالحنان، ويحمونهم من المشاكل التي يمكن أن يقعوا فيها، كما لا يتوانون عن تقديم المساعدة وهو الأمر الذي يجعلهم بحق أناساً يمكن الاعتماد عليهم.

نقاط ضعف مواليد برج الثور:

غالباً ما يعاب على مولود برج الثور تحفظه الزائد وجديته المبالغ فيها. كما أنهم عنيدون ومتحجرون في آرائهم، وهو الأمر الذي يخلق لهم بعض المتاعب مع الناس خصوصاً أنهم لا يدركون أنه في بعض الأحيان يستحسن خسارة الموقف لكسب الشخص. ولا يعير مواليد برج الثور أي اهتمام لرأي الآخرين فيهم، ما داموا يرون أنهم على صواب. كما أنهم يطلقون ألسنتهم بالنقد في كل صغيرة وكبيرة، وهو الأمر الذي يجعل الآخرين لا يطيقون مجالستهم في بعض الأحيان.

نساء برج الثور:

تتميز نساء برج الثور بالوفاء والصدق، ويتمتعن بروح عمل عالية والتزام متفان يدفعهن لإكمال كل عمل يبدأنه على أتم وجه وأحسن صورة. وغالباً ما تشكل هاته النسوة نواة مجموعة الأصدقاء، نظراً لما تتمتعن به من خصال تجعلهن قادرات على الحفاظ على تماسك المجموعة واستمرارها.

وتعيش مرأة هذا البرج في حذر وترقب، إلا أنها لا تدخر أي جهد في الدفاع عن المبادئ التي تؤمن بها دون صخب ولا عنف، لأن شخصيتها هادئة ووديعة. وتحب نساء برج الثور الهدوء والاستقرار في الحياة، ولا تقبل بالتغيير إلا بعد جهد جهيد.

امرأة برج الثور والرجال :

كما في الحياة بصفة عامة، فإن امرأة برج الثور تحب التريث وتمقت التسرع، وحتى في الحب لذلك يجب على الرجل أن يتحلى بالصبر والتعقل ليظفر بقلبها. وتفضل هاته المرأة شريكاً هادئاً يحب الاستقرار ويقدر الحياة الزوجية، يمكنه أن يجدد من حين لآخر دماء الحب حتى لا يموت في مستنقع الرتابة. وهكذا، تتوافق مع رجال برجي الديك والثعبان في صفتي الاستقرار والجدية، كما يمكنها أن تشكل زوجاً مثالياً لرجال أبراج التنين والخنزير والقرد، في حين أن رجال برجي الفأر والأرنب يكملان شخصيتها بشكل رائع.

وتجد نساء هذا البرج صعوبات وتعقيدات في نسج علاقات مع رجال أبراج الخروف والنمر والحصان نظرا لتباين خصالهم، كما أنه يستحيل أن تنجح في عقد علاقة مع رجال برجي الثور والكلب.

رجل برج الثور:

يعتبر هذا الرجل العمل مقدساً، ويمكن أن يقدم تضحيات جسام في سبيل إتمامه ونجاحه. ويحظى باحترام الجميع وتقديرهم، نظراً لما يتمتع به من وفاء والتزام وصدق، وهو ما يجعل الآخرين يعتمدون عليه في حل مشاكلهم وخلافاتهم. ويجعل نصب عينيه دائماً أهدافه، ويبذل الغالي والنفيس بغية تحقيقها. إلا أنه عنيد الطبع ولا يطيق أن يتحكم فيه أحد، فهو يرى نفسه أهلاً لاتخاذ جميع القرارات. ويحب هذا الرجل الاستقرار، ويعتبر حضن العائلة منبعاً لا بد منه لتحقيق التوازن في حياته.

رجل برج الثور والنساء :

قبل الإقدام على خوض غمار أية علاقة، يأخذ رجل برج الثور وقته الكافي لدراستها، فهي بالنسبة له مشروع مهم ينبغي التريث فيه قبل الإقدام على أي قرار. ويقدر هذا الرجل العلاقات الإنسانية، لذلك يفضل عدم التسرع في بدء العلاقة حفاظاً على مشاعر الطرف الآخر من الجرح، فهو يريد التأكد أولاً من مشاعره وأحاسيسه قبل المرور إلى المرحلة الموالية.

ويتوافق رجل برج الثور مع نساء أبراج الديك والثعبان والتنين والخنزير والقرد والأرنب والفأر، في حين أنه لا ينجح غالباً في إقامة علاقات مع نساء أبراج الخروف والنمر والحصان والثور والكلب.

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