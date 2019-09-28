تعرفي على فوائد الشوفان الجمالية والصحية

للشوفان العديد من الفوائد الصحية، فيحتوى على سعرات حرارية قليلة ويساعد على الشعور بالشبع، كما يحتوى على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية، ويساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، هذا فضلاً عن احتوائه على مادة الليجنان التي تقى الجسم من أمراض القلب والسرطان، كما يعزز من مناعة الجسم ويحتوى على المكونات المضادة للأكسدة.

ولكن ماذا عن فوائده الجمالية لبشرتك؟ إليكِ أهم فوائده الجمالية على بشرتك لتستفيدي منه صحياً وتجميلياً.

الشوفان مقشر لطيف للبشرة

يمكن استخدام الشوفان من أجل الحصول على تقشير لطيف للبشرة، و من المعروف أن التقشير مهم من أجل نضارة و جمال البشرة، و لكن الحساسية لمواد التقشير الكيمائية قد تكون سببا في الحرمان منه، و الشوفان قادر على إعطاء نتيجة التقشير نفسها دون أي حساسية أو أثر جانبي، ضع القليل من الشوفان في قبضة يدك، ثم عرضيها للماء لثواني بسيطة، حتى تصبح رطبة و لزجة، ثم افركي البشرة بها بلطف.

لعلاج احمرار البشرة

يمكنك بعد ترطيب و تليين الشوفان بالماء، و وضعه على بشرتك لمدة ساعة و نصف من أجل القضاء على التهيج و اللون الأحمر على بشرتك، و خصوصاً في أيام الصيف التي تتعرض فيها البشرة للكثير من التهيج و الاحمرار.

لتجفيف البثور والقضاء عليها

يمكن وضع كمية من الشوفان الرطب على البثور و الحبوب في البشرة، من أجل تجفيفها، كما يمكن للشوفان أيضا تخليصك من الاحمرار المزعج للحبوب.

تنظيف الوجه بعد إزالة المكياج

من الصحي استخدام زيت الزيتون لإزالة أثر المكياج عن البشرة، و بعد ذلك غسلها بالشوفان، من أجل التخلص من الأثر الكيميائي لمواد التجميل عليها، فالشوفان يعطي تنظيف عميق يخلصك من هذه المواد.

خلطات طبيعية من الشوفان

يمكنك صنع قناع مغذي و يضيف الكثير من التألق للبشرة بمزج الشوفان مع العسل و زيت الزيتون، أو يمكنك مزجه مع لبن الزبادي لصناعة قناع بشرة لطيف و مغذي يترك بشرتك بأحسن حال من الترطيب و التألق.