تعرفي على فوائد الكمون في علاج اضطرابات أمعاء الأطفال

يعتبر الكمون من أهم العناصر الطبيعية التي تستخدم في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي والتخلص من الغازات والانتفاخ للكبار ولكن ما لا تعرفه الكثير من الامهات أن الاطفال ايضا يمكن أن يستفيدوا من هذه الخصائص العلاجية. ويرى معظم الأطباء حول العالم بضرورة الانتظار حتى يبلغ الطفل الشهر السادس من عمره قبل تقديم انواع مختلفة من الطعام للطفل بجانب حليب الرضاعة ويمكن اضافة بعض الأعشاب الطبيعية التي تعمل على تيسير عملية الهضم والتخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي بسهولة مثل الكروية والبابونج والشمر.

فوائد الكمون للأطفال:

-اضطرابات الجهاز الهضمي:

يعتبر الكمون من أهم العناصر الطبيعية التي تستخدم في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي والتخلص من الغازات والانتفاخ ويمكن غلي مقدار ملعقة صغيرة من الكمون في كوب من الماء وتركه على النار لمدة 5 دقائق ثم يترك حتى يبرد تمامًا ويقدم للطفل بعد تحليته ليتناوله قبل الوجبات فسوف يساعده كثيرًا في التخلص من اضطرابات الأمعاء ومشكلات الجهاز الهضمي المختلفة.

-انتفاخات البطن:

كثيرًا ما يصاب الأطفال الرضع بالغازات وانتفاخات البطن بسبب دخول الهواء وابتلاعهم له اثناء الرضاعة او تناول اللبن الصناعي مما يسبب لهم الكثير من الضيق وعدم الراحة، لهذا يحتاج الطفل للتخلص من تلك الغازات من خلال التجشؤ فتقوم الام مثلا برفع الرضيع على كتفها والترتيب على ظهره برفق في كل مرة يرضع فيها او يتناول الحليب الصناعي الخاص به حتى يتخلص من الهواء الذي ابتلعه اثناء الرضاعة، وفي حالة عدم استطاعه الطفل على اخراج الهواء فيمكن تقديم مشروب الكمون ليريح الطفل ويساعده على النوم بهدوء.

-المغص والإمساك:

يساعد الكمون بفعالية في علاج المغص والإمساك عند الاطفال الرضع ولكن لا يجوز تقديم الكمون أو أى نوع من الأعشاب الأخرى للطفل قبل ان يبلغ الشهر الثامن من ولادته ولابد من استشارة الطبيب قبل البدء في تقديم تلك الاعشاب للطفل والتأكد من انها آمنة تمامًا على الطفل.