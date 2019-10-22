تعرف دواءك: ما هي أنواع المسكنات؟

تناول مسكنات الألم هو أحد أكثر الطرق شيوعًا لعلاج الألم في أي منزل. من ادوية علاج الصداع الى ادوية تخفيف اوجاع التهابات المفاصل، تعتبر مسكنات الألم هي الحل الأكثر فعالية. ومع ذلك ، فإن استخدام هذه الأدوية في كثير من الأحيان لا يعتبر فكرة جيدة لأنها قد تؤدي إلى مضاعفات صحية وآثار جانبية. إليك المزيد عن أنواع مسكنات الألم وآلياتها والآثار الجانبية الشائعة (إن وجدت) التي تحتاج إلى معرفتها.

أنواع مسكنات الألم

هناك ثلاثة أنواع شائعة من مسكنات الألم :

1. الباراسيتامول

المعروف أيضًا باسم الأسيتامينوفين ، الباراسيتامول هو أحد المسكنات الشائعة الاستخدام للسيطرة على الحمى. ومع ذلك ، يستخدم هذا الدواء أيضا لتخفيف الألم جنبا إلى جنب مع كونه الحل الأول للعلاج ارتفاع درجة حرارة الجسم.

الآثار الجانبية: هي واحدة من أفضل الأدوية التي يمكن تحملها. ومع ذلك ، يتم الإبلاغ عن الآثار الجانبية مثل الحساسية في بعض الحالات. ويمكن للجرعة الزائدة من هذا الدواء أن يؤدي إلى تلف الكبد (سمية الكبد).

وبالتالي ، استشر طبيبك دائمًا قبل تناول هذا الدواء لمعرفة الجرعة الصحيحة ومنع آثارها الجانبية.

2.الادوية غير الستيرويدية العقاقير المضادة للالتهابات (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية)

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية هي مسكنات الألم الشائعة التي تقلل من الألم والحمى والالتهابات. ولكن على عكس الأدوية المضادة للالتهابات الأخرى ، فهي لا تحتوي على المنشطات. هذه الأدوية هي أكبر مجموعة من المسكنات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية والتي تستخدم لعلاج أنواع مختلفة من الألم مثل الصداع وآلام الدورة وجع الأسنان.

الآثار الجانبية: تتمثل أهم مخاوف السلامة التي يجب مراعاتها عند استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية في مضاعفات الجهاز الهضمي والكلى والقلب والدم والكبد والحساسية. وذلك لأن هذه الأدوية تمنع عمل إنزيم COX-1 الذي يؤثر على الجهاز الهضمي. علاوة على ذلك ، يمكن أن تتفاعل هذه الأدوية مع الأدوية المختلفة.

يشيع استخدام هذه الأدوية كأدوية بدون وصفة طبية لعلاج الألم والحمى. ومع ذلك ، يظهر أن تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية يزيد من حدوث النوبات القلبية والسكتة الدماغية. وبالتالي ، تجنب استخدام هذه الأدوية دون نصيحة طبيبك.

3. المواد الأفيونية

الأفيونيات هي بلا شك واحدة من أقوى المسكنات المتاحة في السوق. هذه تستخدم عادة لعلاج آلام المتوسط إلى الشديد ويمكن أن تكون حادة أو مزمنة. كما أنه يستخدم لمحاربة الألم أثناء علاج السرطان. الترامادول هو واحد من أكثر الأدوية شيوعًا لعلاج الألم المعتدل إلى الشديد ، خاصة لتخفيف الآلام على المدى الطويل.

الآثار الجانبية: زيادة استخدام المواد الأفيونية يمكن ان تسبب الإمساك والغثيان والقيء والتخدير واحتباس البول والحكة والاكتئاب.

نظرًا لأن هذه الأدوية تستخدم في الغالب لإدارة الألم المزمن ، فقد زاد خطر الاعتماد على المواد الأفيونية ، مما يؤدي إلى تعاطيها وسوء استخدامها. هذا هو السبب في أنك يجب الحديث مع طبيبك حول إيجابيات وسلبيات هذه الأدوية قبل استخدامها لمنع الاعتماد على هذه الأدوية.