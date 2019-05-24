تعرف على أسرار الزواج الناجح والقوي

الزواج علاقة تحتاج إلى بذل الجهد من أجل الحفاظ عليها سعيدة وقوية، بالطبع هناك الكثير من النصائح التي تتعلق بالحفاظ على الحياة الزوجية، ولكن هناك 4 أسرار تقف وراء نجاح وقوة أي زواج، تعرّفي إليها من خلال السطور التالية:



1- روح الدعابة

الضحك مفتاح سحري لحل جميع المشاكل، ومنعها أيضاً قبل حدوثها، جرّبي أن تضحكي وقت اشتعال مشكلة مع زوجك، فقط تأكدي من أن الضحك لن يكون في إطار السخرية أو تسفيه الموقف، وستجدين الأمور قد أصبحت أكثر سلاسة.

بعيداً عن المشاكل تحتاج الحياة الزوجية إلى المرح والفكاهة من أجل ضمان السعادة وبساطة الحياة، عليكِ أن تتخلّي عن الجدية قليلاً وتتمتّعي بالمرح وروح الدعابة مع زوجك.