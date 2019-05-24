تعرف على أسرار الزواج الناجح والقوي

1- روح الدعابة
الضحك مفتاح سحري لحل جميع المشاكل، ومنعها أيضاً قبل حدوثها، جرّبي أن تضحكي وقت اشتعال مشكلة مع زوجك، فقط تأكدي من أن الضحك لن يكون في إطار السخرية أو تسفيه الموقف، وستجدين الأمور قد أصبحت أكثر سلاسة.
بعيداً عن المشاكل تحتاج الحياة الزوجية إلى المرح والفكاهة من أجل ضمان السعادة وبساطة الحياة، عليكِ أن تتخلّي عن الجدية قليلاً وتتمتّعي بالمرح وروح الدعابة مع زوجك.
2- الرفق واللين
بعد سنوات من الحياة معاً، قد تصبحين أنتِ وزوجك أكثر قسوة واستبداداً، عليكِ التحلّي بلين القلب، وأن تكوني أكثر تعاطفاً مع زوجك، وستجدين تعاملاً ألطف منه في المقابل، وهكذا تحصلان على حياة لطيفة عاطفية فيها الكثير من المودة والرحمة.
وتذكّري دائماً أن الحياة أقصر من أن تقضيها وأنتِ تحملين الضغائن ضد شريك حياتك، أو تخفين عواطفك عنه.
3- نقد أقل
الأزواج المحبّون يشجّعون شركاءهم، ولا يوجّهون لهم الانتقادات اللاذعة، فالنقد الدائم يسبب الإحباط والنفور.
أما إذا استدعى الموقف التحدّث مع زوجك عن سلوك أو موقف أزعجك، فافعلي ذلك بطريقة محبة ولطيفة، وافعلي هذا حين تكونين هادئة، ولا تتحدثي بغضب أو انفعال، واحذري من قول كلمات مؤذية.
4- أقل دفاعية
كوني حسنة النية تجاه ما يقوله زوجك، لا تتسرّعي في صدّ نصائحه واعتبارها نوعاً من السيطرة أو الإهانة، حُسن النية والحد من الحالة الدفاعية، توفّر لكِ حياة زوجية أهدأ وأسعد وأبسط.
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