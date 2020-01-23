تعرف على أضرار الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مشروب ذو طعم رائع ورائحة عطرية قوية ومذاق مميز. له العديد من الفوائد الصحية وهو من المشروبات التي تستخدم لعلاج الكثير من الأمراض الصحية والمزمنة.

لكن مع كثرة فوائد الشاي الاخضر الصحية إلا أن له بعض الأثار السلبية وقد يلحق الضرر بأعضاء الجسم. حيث يحتوي الشاي الأخضر على نسبة من الكافيين تعتبر ضارة إذا تم الإفراط في تناوله أكثر من مرتين في اليوم. ومن اضراره أيضا:

يسبب هشاشة العظام وفقر الدم

من أبرز الأضرار الصحية الناجمة عن تناول مشروب الشاي الأخضر باستمرار هو إصابة الجسم بهشاشة العظام وضعف المفاصل والعضلات. يحدث هذا بسبب أن الشاي الأخضر يقوم بامتصاص نسبة الكالسيوم الموجودة في الجسم وإفرازه في البول فتُصاب العظام بالهشاشة والضعف. لذلك يُنصح بتناول كوب واحد فقط في اليوم لمن يعاني من مشكلة هشاشة العظام. كما يتسبب الشاي الأخضر في إصابة الجسم بالأنيميا الحادة وفقر الدم الشديد وهذا لأنه يقوم بمنع الجسم من امتصاص نسبة الحديد مما يتسبب في فقدان الجسم للحديد ويبدأ الجسم يشعر بالهزال والضعف وعدم القدرة على الحركة والنشاط.

يضر المرأة الحامل

من الأفضل أن تبتعد المرأة الحامل تمامًا عن تناول مشروب الشاي الأخضر خلال فترة حملها. حيثُ يعمل على زيادة خطر الإجهاض. كما يجب تجنبه أثناء فترة الرضاعة لأنه يخفض من إنتاج حليب الرضاعة في الثدي مما يؤثر بشكل سلبي على الطفل الرضيع وعلى المرأة المرضعة. أما من ترغب أو تخطط لحدوث الحمل فعليها أن تبتعد عن تناول الشاي الأخضر لأنه يقلل من فرص حدوث الحمل. حيث أن الشاي الأخضر له تأثيره السلبي على الأعضاء التناسلية الأنثوية عند المرأة. يعمل الشاي الأخضر على تقليل نشاط قناتي فالوب التي تقوم بنقل البويضات من المبيض إلى الرحم وهذا بسبب نسبة الكافيين العالية التي تتخلل جذور الشاي الأخضر.

يؤثر على الكبد والبنكرياس

من الآثار الجانبية الشائعة لمشروب الشاي الأخضر إلحاق الضرر بخلايا الكبد وأكسدة خلايا البنكرياس وذلك بسبب احتواء الشاي الأخضر على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة. يسبب الإكثار من تناول أعشاب الشاي الأخضر زيادة نسبة المواد المضادة للأكسدة التي يتأثر بها عمليات التمثيل الغذائي مما يمنع الجسم من هضم الغذاء وبالتالي لا يتم تحويله إلى طاقة. هذا يسبب اليرقان والتهابات الكبد وفشله. كما يؤثر الشاي الأخضر على الخلايا الموجودة في البنكرياس والمسؤولة عن إنتاج هرمونات الأنسولين ومن ثم يسبب داء السكري.

يزيد من حالات التوتر والقلق

الشاي الأخضر قد يساهم في زيادة الشعور بالقلق والتوتر وخاصة اذا كنتِ تعانين من التوتر الزائد فهو يؤدي إلى ارتفاع الهرمونات المسؤولة عن تنشيط التوتر والاضطرابات العصبية. كما أنه يسبب صداع وغثيان وأرق واضطرابات في النوم. كما يسبب الإفراط في تناول مشروب الشاي الأخضر في ارتفاع ضغط الدم وارتفاع ضغط العين. لذا يُنصح بعدم تناول الشاي الاخضر للمرأة التي تتعاطى أدوية كثيرة السكر والضغط والقلب وقطرات العين المخفضة للضغط. ذلك لأن الشاي الأخضر يتفاعل مع هذا الأدوية ومن الممكن أن يسبب نزيف معوي وتقرحات شديدة للمعدة.