تعرف على أهم الأطعمة الواجب الامتناع عنها في رمضان

شهر رمضان فرصة عظيمة لتنقية الجسم، والتخلص من السموم المتراكمة فيه، من خلال تنظيم أوقات تناول الوجبات، وعدم الإسراف في الطعام، وهو فرصة لراحة المعدة وبالتالي استعادة صحة الجهاز الهضمي.

هناك بعض الأطعمة التي تضر بصحة الجهاز الهضمي، كما تعيق عملية تنقية الجسم من السموم، وتسبب الكسل والخمول، لاحتوائها على الكثير من المكونات غير الصحية.

إليكِ أهم الأطعمة الواجب الامتناع عنها:

التوابل والأطعمة الحارة

قد يتسبب الطعام الحار والمتبل بكثرة، في العديد من المشكلات الصحية كعسر الهضم والانتفاخ، والشعور بعدم الراحة في المعدة. كما أن تناول الطعام الحار في وجبة السحور، سيجعل صيام اليوم الثاني شاقا جدا، كما يتسبب في الشعور بالعطش الشديد، وقد يؤدي لآلام وقرحة المعدة.

الأطعمة المقلية

كشفت بعض الدراسات الغذائية والصحية، أن الأطعمة المقلية تضر بصحة الجسم والدماغ بطرق عديدة. كما أن تناولها يؤدي إلى انسداد الشرايين، والذي يؤدي إلى السكتات الدماغية، وتسبب مرض الزهايمر، التهاب المفاصل، النوبات القلبية، تمدد الأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم. وهذا بسبب استخدام أنواع من الزيوت المعدلة وراثيا، في حالة شرائها من المطاعم ومحلات تجهيز الوجبات السريعة.

الأطعمة الجاهزة أو الوجبات السريعة

ربما يحب البعض تناول الإفطار خارج المنزل كنوع من التغيير، لكن من الأفضل تجنب كافة تلك الأطعمة الجاهزة في رمضان وطوال العام، حيثُ إن تلك الأطعمة مليئة بالدهون المشبعة، والكربوهيدرات غير الصحية. وبعض المكونات الصناعية والتي تتسبب في الإصابة بمرض السرطان.

يمكنكِ تعديل بعض الاختيارات في حالة تناول الطعام خارج المنزل، لجعلها أكثر صحية. تجنبي تناول الأطعمة الدسمة والمقلية وغيرها وحاولي قدر الإمكان تناول كميات وفيرة من الخضروات الطازجة والفواكه الصحية.

التقليل من مشروبات الكافيين

الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، لأنها مدرة للبول، فهي تتسبب بالعطش خلال الصيام.