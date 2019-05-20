تعرف على شخصيتك من خلال برجك

في الحياة هناك نوعان من الأشخاص، البعض يحاول إظهار أنه يعرف كل شيء رغم عدم معرفته، والبعض الآخر يظهر العكس، ولكل من الطرفين أغراضه الشخصية، ولتعرف من أنت وما أغراضك حدد برجك ليجيب لك.

– التظاهر بعد فهم شيء مما يدور حولهم (الثور– السرطان– العذراء- العقرب– الحوت– الجدي):

هذه الأبراج تفضل أن يتهمها البعض بعدم المعرفة على أن تظهر معرفة بشيء ما ثم يظهر بعد ذلك جهلها للأمور، لذلك سوف تجد هذه الأبراج حريصة بعض الشيء على التعامل مع الأحداث المحيطة بها، حتى إنها ستعمل على إخفاء أي معرفة لديها بأي معلومة وتتظاهر بالغباء في بعض الأحيان وذلك لأنهم يرون أن تظاهرهم بعدم علمهم بشيء يكشف لهم الكثير من بواطن الأمور والأنفس.

فاستغلال البعض لجهلهم– غير الحقيقي– يكشف لهم الكثير من الأشياء المحيطة بهم وحقيقة الكثيرين من المحيطين بهم.

– التظاهر بمعرفة كل شيء وفي الحقيقة هم لا يعرفون ما يدور حولهم (الحمل– الجوزاء– الأسد– الميزان– القوس– الدلو):

بينما هذه المجموعة من الأبراج هي العكس تمامًا تظهر أنها تعرف كل شيء بدافع الفخر والغرور، وفي حقيقة الأمر هم لا يعرفون كل شيء، فلديهم مقدرة عالية على إظهار دراية بمجرد الحصول على معلومات قليلة، ويشعرون أن من حولهم يحترمون قراراتهم أكثر حين يشعرون أنهم على دراية أعلى بما يدور حولهم.

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