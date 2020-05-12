تعرف على فوائد مرق العظام لالتهاب المفاصل ولصحة العظام

من الجلد الصحي إلى الأمعاء الصحية إلى حماية مفاصلك، تعرف على الفوائد الصحية لمرق العظام التي تستحق اهتمامك اذا كنت تعاني من التهاب المفاصل. تعرف على كيفية تحضير مرق العظام وإيجاد طرق لتناولها.

الفوائد الصحية لمرق العظام :

مرق العظام لتحسين الترطيب

مرق العظام ، خاصة عندما يتم تصنيعه من الخضروات ، يضيف الكربوهيدرات (من الخضروات) والشوارد (المعادن) إلى النظام الغذائي. تشير الدراسات إلى أن مرق العظام يمكن أن يعيد الترطيب بشكل أفضل من الماء وحده ، وذلك بسبب محتوى الشوارد.

مرق العظام لصحة الأمعاء

تظهر الدراسات أن الجيلاتين مفيد لمحاربة الحساسية الغذائية (مثل حساسية القمح أو منتجات الألبان) ، واستعادة قوة بطانة الأمعاء ، والمساعدة في نمو البروبيوتيك (البكتيريا الجيدة) في القناة الهضمية ، وفي دعم مستويات الالتهاب الصحي في الجهاز الهضمي .

وجد تقرير نشر في مجلة أمراض الجهاز الهضمي السريرية أن الجيلاتين يدعم بشكل فعال سلامة الأمعاء وصحتها.

يمكن هضم مرقة العظام بسهولة وهي مهدئة للجهاز الهضمي ، على عكس العديد من الأطعمة الأخرى ، والتي قد يكون من الصعب كسرها بالكامل. الطعام مفيدًا لديه وسائل امتصاص للعناصر الغذائية.

وقد أظهرت الدراسات أنه في الأفراد الذين يعانون من اختلالات في الجهاز الهضمي ، يتم تقليل تركيزات الكولاجين في الدم. نظرًا لأن الأحماض الأمينية الموجودة في الكولاجين تبني الأنسجة التي تبطن الجهاز الهضمي والقولون بأكمله ، فإن المكمل بالكولاجين يمكن أن يدعم وظيفة الجهاز الهضمي الصحية.

مرق العظام لحماية المفاصل

استخدام مكملات الجلوكوزامين يعد خط العلاج الأول للأفراد الذين يعانون من آلام المفاصل ، ولكن مرق العظام يحتوي على الجلوكوزامين أيضًا.

على عكس الحبوب ، يقدم مرق العظام فوائد صحية وغذائية أخرى يمكن أن تساعد في تقليل الألم. تم العثور على كبريتات Chondroitin، التي تقع في الغضروف الذي يحمي المفاصل ، على سبيل المثال ، للمساعدة في منع هشاشة العظام.

مرق العظام لتقوية العظام والأسنان

أفاد بحث عن العناصر الغذائية الأساسية لصحة العظام أن عملية تكوين العظام تتطلب "إمدادات مستمرة وكافية من العناصر الغذائية" على النحو التالي ؛ البروتين والكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين د والمنغنيز والزنك والبورون والنحاس وفيتامين أ والحديد وفيتامين ج وفيتامين ك وفيتامين ب.

مرق العظام باللحوم أو الخضار أو السمك يوفر مصدرًا جيدًا لكل هذه المعادن والفيتامينات.

مرق العظام لبشرة صحية

مرق العظام هو مصدر غني بالكولاجين ، والذي يحدث أيضًا بشكل طبيعي في الجسم كمثبت وحامي. لم يتخذ الخبراء قرارًا بشأن ما إذا كانت هناك فوائد لتقوية المفاصل وشد الجلد من تناول الكولاجين أم لا ، لكن الدراسات أفادت عن تحسن في مرونة البشرة والخطوط الدقيقة من مكملات الكولاجين.

كيفية عمل مرق العظام:

أفضل طريقة لصنع مرق العظام هي عن طريق استخدام أكبر عظام يمكن أن تجدها ، مثل المفاصل ولحم البقر والأوكستيل وأعناق الدجاج والقدمين وعظام الكاملة.

بمجرد الحصول على العظام ، يصبح عمل المرق الأساسي أمرًا سهلاً:

توضع جميع العظام في وعاء صغير ، بما في ذلك الخضروات والأعشاب التي لديك.

يضاف الماء إلى الأعلى.

يغلي على نار هادئة لمدة 24-72 ساعة