حقائق مهمة عليك معرفتها حول سرطان الثدي

سرطان الثدي عبارة عن سرطان يتشكل في خلايا الثديين، ويأتي سرطان الثدي بعد سرطانَ الجلد من حيث كونه أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في الولايات المتحدة. قد يصيب سرطان الثدي كلًّا من الرجال والنساء، إلا إنه أكثر شيوعًا بين النساء.

وقد ساعد الدعم الكبير للتوعية بسرطان الثدي وتمويل الأبحاث على إحداث تقدُّم في تشخيص سرطان الثدي وعلاجه. وزادت معدلات البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان الثدي، كما قلَّ عدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض بشكل منتظم، ويرجع ذلكَ بشكلٍ كبيرِ إلى عدد من العوامل، مثل الكشف المبكر، واستخدام طريقة علاج جديدة تراعي الحالة الفردية، والفهم الأفضل لطبيعة هذا المرض.

يتكون الجسم من عدة انواع من الخلايا، وفي الوضع الطبيعي فإن الخلايا تنمو وتنقسم لتشكيل خلايا جديدة فقط عندما يحتاج الجسم لذلك . وهذه العملية المتتابعة تساعد على بقاء الجسم في صحة جيدة.لكن أحياناً تواصل بعض الخلايا عملية الانقسام عندما لا تكون هناك حاجة لخلايا جديدة.هذه الخلايا الإضافية تشكل كتلة من الانسجة يطلق عليها اسم" الورم".والأورام بدورها تكون إما "حميدة" أو " خبيثة".



الأورام الحميدة: عادة يمكن إزالتها وهي في معظم الحالات لا تعاود الرجوع. كما أنها لا تنتشر في أجزاء الجسم الاخرى، والأهم من ذلك هو أنها نادرا ما تشكل خطراً على الحياة.



الأورام الخبيثة: وهي السرطان . حيث تكون الخلايا في هذه الأورام شاذة وتنقسم بدون سيطرة أو نظام ، وباستطاعتها أن تخترق الأنسجة والأعضاء المجاورة لها وتتلفها . بالإضافة إلى ذلك، فإن الخلايا السرطانية تستطيع الانفصال عن الورم الخبيث ودخول الدورة الدموية والنظام الليمفاوي،وهكذا يمكن للسرطان أن ينتشر من موقعه الأصلي ليشكل

أوراما أخرى في أعضاء مختلفة من الجسم ، وانتشار ).Metastasis السرطان يسمى " الانبثاث أو النقائل"(



أعراض سرطان الثدي:

1.زيادة سماكة ، أو انتفاخ في الثدي أو أي جزء آخر في الجسم

2.تغيرات واضحة في الثلول أو الشامة

3.قرحة جلدية لا تشفى

4.سعال مستمر أو بحة في الصوت

5.تغيرات في عادات التبرز(الغائط) أو التبول

6.عسر هضم أو صعوبة في البلع

7.تغير غير مبرر في الوزن

8.نزيف أو إفرازات غير طبيعية



عندما تظهر هذه الأعراض أو غيرها ، فهي ليست دائماً بسبب السرطان. ربما تكون ناتجة عن التهاب أو ورم حميد أو مشاكل أخرى . ومن المهم مراجعة الطبيب عند ظهور أي من الأعراض المذكورة أو أي تغير جسمي آخر ، لأن الطبيب وحده قادر على التشخيص . يجب على المرء أن لا ينتظر حتى يشعر بالألم لأن السرطان في مراحله المبكرة لا يسبب ألماً.



من يصاب بالسرطان، وهل يمكن تجنب الإصابة به؟

إن احتمالية الإصابة بسرطانات معينة تختلف حسب جنس الإنسان وعمره، والبيئة المحيطة والعادات التي يتبعها سواءً في طعامه أو نشاطه ، إضافة إلى التاريخ المرضي للعائلة.

ولذلك يوصي الأطباء دائماً بالامتناع عن التدخين ، وتناول الأغذية قليلة الدهن وكثيرة الألياف كالفاكهة والخضروات الطازجة، والإكثار من الرياضة وتجنب السمنة إضافة إلى حماية الجلد (سواء الاأطفال أم الكبار) من أشعة الشمس الضارة .



ما هي أهمية الكشف المبكر؟

الكشف المبكر عن السرطان قبل ظهور أعراضه يسهل عملية علاجه ويزيد من فرص الشفاء التام منه.

العديد من السرطانات يمكن الكشف المبكر عنها عندما يبادر الانسان للأخذ بالتوصيات العالمية للكشف المبكر والفحص الطبي الدوري ، عن تلك السرطانات.



في حال وجود إصابات أسرية بالسرطان (عوامل خطر) تجرى الفحوصات قبل موعدها الطبيعي حسبما يقدر الطبيب.



هل يمكن الشفاء من السرطان ؟

يمكن الشفاء من السرطان، حيث تبلغ نسبة الشفاء منه (60%) وتزداد النسبة (80%) أو أكثر إذا ما اكتشف السرطان مبكراً.



هل السرطان مرض مُعدي؟

إن السرطان مرض غير معد إطلاقا ، ولم يحدث أن انتقل المرض لأحد لأنه خالط أو جالس أو صافح أو قضى بعض الوقت مع مرضى السرطان .. في الحقيقة التواصل معهم قد يكون كل ما يحتاجونه منا.



ماهي طرق العلاج؟

علاج السرطان يعتمد على نوعه وحجمه وموقعه والمرحلة التي وصل إليها والحالة الصحية العامة وعوامل أخرى يقوم الطبيب بتطوير خطة علاجية تناسب كل حالة مرضية.

ـ العلاج بالجراحة

ـ العلاج بالأشعة

ـ العلاج الكيميائي

ـ العلاج بالهرمونات

ـ العلاج المشترك الذي يجمع العلاج بالجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج بالأشعة

ـ العلاج الحيوي

ـ زراعة نخاع العظم



الكشف المبكر عن سرطان الثدي

هل القيام بالفحص الذاتي يغني عن فحص الطبيب؟ وماذا عن صورة الثدي الشعاعية؟

الثلاثة خيارات تعمل معا . الفحص الذاتي للثدي يحميك بين زيارات الطبيب الدورية.إذا لم تكوني تعاني من أية أعراض فإننا نوصي بأن يقوم الطبيب بالفحص مرة كل سنتين ما بين عمر 20-34سنة ومرة كل سنة من سن 35 فما فوق .



هل القيام بالفحص الذاتي أكثر من مرة في الشهر؟

مرة واحدة في الشهر تكفي ، لكن من المهم الانتظام. يجب عمل الفحص الذاتي للثدي في نفس الوقت من كل شهر ، إذا كان هناك دورة شهرية يتم عمل الفحص في اليوم 7 إلى 12 من بداية الدورة . لا تقومي بالفحص الذاتي قبل أو خلال الدورة ، لأن الثديين في هذه الفترة يكونان متورمين وتكون المنطقة مؤلمة وحساسة وقد تحتوي على كتل طبيعية . إذا انقطعت الدورة الشهرية يتم فحص الثديين في أول يوم من كل شهر أو في أي تاريخ من الشهر يمكنك تذكره، إذا كنت قد أزلت الرحم سوف ينصحك طبيبك بالوقت المناسب من الشهر لإجراء الفحص.



متى بدأت بعمل الفحص الذاتي للثدي يجب أن تستمري . إذا كنت حامل افحصي الثديين في أول يوم من كل شهر أو في أي تاريخ منتظم من الشهر يمكنك تذكره.



التاريخ الإنجابي

.السيدات اللواتي انجبن أول طفل في سن متأخرة أو لم ينجبن أبدا

.السيدات اللواتي بدأت لدين الدورة في سن مبكرة ( أقل من 12 سنة ) أو/ و انقطعت الدورة لديهن في سن متأخرة بعد (55 سنة)

.السيدات اللواتي يأخذن بعض أنواع الهرمونات المعوضة في سن اليأس :

-السيدات اللواتي يأخذن تلقين علاج شعاعي في منطقة الصدر

-السيدات اللواتي يعانين من السمنة المفرطة في مرحلة سن الأياس

-السيدات اللواتي أجريت لهن خزعة من الثدي سابقا أو يعانين من تغيرات معينة في خلايا الثدي



توصيات الكشف المبكر عن سرطان الثدي

من سن 20 – 34 سنة :

1.الفحص الذاتي للثدي شهريا

2.الفحص السريري عند الطبيب كل سنتين



من سن 35 سنة فما فوق :

1.الفحص الذاتي للثدي شهريا

2.الفحص السريري ( عند الطبيب) سنويا

3. صورة الماموغرام مرة عند سن 35 سنة ثم كل سنة أو سنتين بين سن 40 -49 سنة



من سن 50 سنة فما فوق :

1.الفحص الذاتي للثدي شهريا

2. الفحص السريري عند الطبيب سنويا

3.صورة الماموغرام سنويا



السيدة التي تشكو من أي عرض أو شكوى في الثدي – تراجع الطبيب حالا لإجراء اللازم



من هن السيدات الاكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي؟

.السيدات اللواتي أعمارهن ما فوق 40 سنة

. السيدات اللواتي لديهن تاريخ شخصي أو عائلي للإصابة بسرطان الثدي



الأعراض المحذرة لوجود سرطان في الثدي

إن أية تغييرات في الثدي لا تختفي مثل وجود كتلة ، سماكة ،تورم، انبعاج ، التهاب أو تحرش في الجلد ، تشوه ، انكماش ، ألم. أو افرازات من الحلمة أو تغير في إتجاه الحلمة قد تدل على وجود مشكلة في الثدي ، ولكن ليست بالضرورة سرطانا ، ويجب متابعتها مع طبيبك.

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