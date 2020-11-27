تعرّفي على أهم الفيتامينات الضرورية لفترة الحمل

كل شهر في الحمل له متطلباته وله العوامل التي تؤثر فيه، لجعل الحمل أكثر صحة والأم في صحة أفضل، وتفيد الجنين مع الغذاء الصحي .

على الحامل ألا تتناول الطعام بشراهة لأنه غير محبب، كما عليها تجنب بعض الأطعمة الدسمة واستبدال الأطعمة التي تحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات بها .



تناول فيتامين سي وإي بكميات مناسبة بعد استشارة الطبيب،بداية من الشهر السابع لتجنب حدوث ولادة مبكرة

كما أن تناول فيتامين - سي- يعزز ويقوي عمل الجهاز المناعي، ويحافظ على خلايا الأم من التلف ويجنبها أي ضرر محتمل

يعد فيتامين" د" من أشهر الفيتامينات للحامل، ويجب أن تتناوله منذ شهرها السابع مع حبوب الكالسيوم وأحماض أخرى.

تناول الفيتامينات من أجل بناء عظام الجنين

يمكن تناول مجموعة متنوعة من الفيتامينات؛ لأن في هذه المرحلة ..الجنين يأكل خلالها من غذاء الأم، لذلك تفيد الفيتامينات من أجل بناء عظام الجنين

لابد من استشارة الطبيب عند تناول أي نوع من أنواع الفيتامينات؛ لأن نوع الفيتامين وكميته أمر يحدده الطبيب

لابد أن يكون الغذاء صحيا وسليما

المرأة الحامل خاصة في الشهور الأخيرة تكون خائفة من أن لا يحصل الجنين على الطعام الكافي، لذلك لا يكفي أن يكون غذاء المرأة كثيراً، بل لابد أن يكون صحياً وسليماً .

يمكن للحامل تناول المكملات الغذائية بعد أمر الطبيب بجواز تناولها، ويقوم الطبيب بتحديد الجرعة ونوع المكملات التي تفيد المرأة وتفيد الجنين .

حمض الفوليك هو من الفيتامينات التي تتناولها الحامل؛ حيث إنها تمنع التشوهات الخلقية التي تحدث بالجهاز العصبي

كما أنها تؤثر على الحبل الشوكي والمخ للجنين، ويفضل أن يتم تناوله قبل الحمل، أو في الشهور الأولى والأخيرة من الحمل .

ننصح في جميع شهور الحمل بتناول الفيتامين من نوع فوليك أسيد، حتى تحمي طفلك من التشوهات الخلقية وتحميه من العديد من الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي .

تناول الكالسيوم يفيد الحامل والجنين

ننصح بتناول الكالسيوم الذي يفيد الحامل والجنين، وننصح بالإكثار منه تجنباً لأي مشاكل مثل هشاشة العظامن

كما أن الحديد يمنع من الإصابة بأمراض خطيرة للأم والجنين مثل الإصابة بالأنيميا والضعف في نمو العضلات

الحديد يدعم نمو وحركة كرات الدم الحمراء للمساعدة في توصيل الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم

كما ننصح بتناول أوميجا 3 الذي يساعد في تحسين قرنية العين ويساعد في نمو المخ

أكل التمر للحامل في شهور الحمل المختلفة أمر صحي ويزيد من صحة المرأة لتواجه الحمل بقوة، ولكن ننصح بالابتعاد عن تناول التمر في الشهور الأولى .

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