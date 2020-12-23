تعرّف على طرق الحفاظ على الأسنان نظيفة

أول ما يلفت الأنظار في أي انسان هي أسنانه، ولذلك تعتبر الأسنان الجميلة مميزة ضرورية من أجل جذب الانتباه، ولهذا باتت العديد من السيدات تحرصن مؤخرًا على الحفاظ على جمال أسنانهن، ولهذه الأسباب أصبحت "الابتسامة الهوليدية" وتبييض الأسنان من العمليات الرائجة، وبهذا المقال نقدم لك مجموعة نصائح للحفاظ على أسنانك نظيفة:
1- غسل الأسنان قبل النوم
2- استخدام الفرشاة بشكل صحيح
3- عدم إهمال اللسان
4- استخدام معجون أسنان مناسب
5- استخدام خيط الأسنان
6- شرب الماء
7- استخدام غسول الفم
8- تناول الأطعمة والخضروات تن
9- الابتعاد عن الأطعمة الحمضية والسكريات
10- التوجه لطبيب الأسنان
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