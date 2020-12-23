تعرّف على طرق المشي لتحقيق أكبر استفادة لجسمك

يوفر المشي المنتظم العديد من الفوائد الصحية المحتملة، بما في ذلك فقدان الوزن، ويعتبر المشي أيضًا واحدة من أسهل أشكال التمارين وأكثرها فعالية من حيث التكلفة التي يمكن لأي شخص القيام بها.

يوصي الأطباء بالمشي ساعة في اليوم، حيث يضمن ذلك صحة الجسم وإبقاءه خاليا من الأمراض، ومن منافع المشي ساعة يوميا ما يلي:

المشي مفيد للقلب والرئتين، كما أنه يعزز زيادة نشاط الدورة الدموية، والناتج عن حرق الأكسجين، مما يؤدي إلى تقوية عضلات الجسم.

يعمل المشي على تهدئة الأعصاب، والتخفيف من ضغوطات الحياة اليومية.

يساعد على تقوية عضلات البطن، والساقين، والحوض، كما يساعد أيضا على الحصول على الجسم السليم.

يساعد الجسم على فقدان السعرات الحرارية الزائدة عن حاجته، ويقلل من ترهلات البطن، والجلد الناتجة عن تخفيف الوزن.

يساعد المشي على تقليل نسبة الكولسترول في الدم، وكذلك يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم المرتفع.

يساعد على تقليل ألم المفاصل، حيث يساعد على تليين المفاصل ونشاطها وسهولة حركتها، كما يساعد على تقليل التشنج العضلي.

يعالج حالات الامساك الصعبة، وعسر الهضم، وتشنجات القولون، وذلك لأن المشي يساعد على تحريك الأمعاء، مما يساهم في تفريغها.

يقوي عضلات الصدر، وعضلات التنفس، مما يحسن من عملية التنفس الطبيعي.

يساهم في علاج أو تخفيف بعض الإصابات مثل الانزلاق الغضروفي لفقرات الظهر.

فوائد المشي للقلب

تعزيز صحة القلب: يعتبر المشي مفيدا كمساهم في التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب عند البالغين، وذلك كما أظهرت بعض الدراسات والبحوث العلمية.، كما أفادت أن المشي نصف ساعة في اليوم لمدة خمسة أيام فقط في الأسبوع يعمل على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 19% وكلما زادت مدة المشي كلما انخفض خطر الإصابة بهذه الأمراض.

فوائد المشي للنفسية

تحسين المزاج: أظهرت بعض الدراسات أن المشي لمدة نصف ساعة يوميا قد يحسن من السعة القصوى للأكسجين بشكل كبير، كما يعمل على تقليل نسبة التوتر والقلق واضطراب المزاج.

تقليل أعراض الاكتئاب: النشاط البدني بشكل عام يساعد على تقليل أعراض الاكتئاب، وقد أظهرت دراسة أن المشي له تأثير كبير على التقليل من أعراض الاكتئاب.

فوائد المشي لتقليل الوزن

من الممكن أن يساهم المشي السريع في أن يحافظ على الوزن الصحي، وذلك بسبب حرق السعرات الزائدة أثناء المشي.

فوائد المشي للبشرة

يساعد المشي على زيادة تدفق الدم إلى جميع أجزاء الجسم، مما يساهم في تغذية خلايا الجلد والحفاظ على حيويتها.

وبما أن المشي يساعد على تخفيف التوتر والقلق، فتجدر الإشارة إلى أنه سبب في تقليل ظهور حبوب الشباب والإكزيما.

مدة المشي

ينصح بالمشي لمدة نصف ساعة يوميا على الأقل، فليس شرطا المشي لمدة ساعات حتى يحصل الإنسان على فوائد المشي، بل قد يكتفي فقط بمدة عشر دقائق يوميا ويمكنه زيادتها تدريجيا حتى يصل إلى الهدف المطلوب.

ويعتبر المشي في شدته أقل من الجري، لذلك يحتاج إلى وقت أطول حتى يصل الفرد إلى فوائد الجري.

وتنصح جمعية القلب الأمريكية بأن يمارس الفرد المشي يوميا على الأقل لمدة نصف ساعة لمدة 5 أيام بالأسبوع.

كيفية المشي الصحيحة

لتحويل المشي المعتاد إلى مشي صحي يحتاج الوقوف بطريقة مناسبة والحركة بشكل معين كالتالي:

ضرورة رفع الرأس والنظر إلى الأمام وعدم النظر إلى الأرض.

عدم جعل الرقبة والأكتاف والظهر منحنين للأمام، بل يجب جعلهم في وضع استرخاء.

ترك الذراعين يتحركان بحرية مع انحناء بسيط بالمرفقين.

محاولة شد عضلات البطن، وجعل الظهر مستقيم بشكل صحي.

جعل كعب القدم أول ما يلامس الأرض قبل الأصابع والمشي بسلاسة

الانتباه لمرونة حركة الركبة وعدم ترك الساق والفخذ يتحركان معا.

نصائح عند المشي

اختيار الحذاء المناسب للمشي، و يستحسن أن يكون داعما ذا كعب قوي وبطانة مرنة يمكنها امتصاص الصدمات ولا تسبب تقرحات في جلد القدم.

ارتداء ملابس مناسبة ومريحة للمشي.

ضرورة اختيار المكان المناسب للمشي بالخارج، فينصح بتجنب الطرق غير الممهدة للمشي أو المتصدعة.

ينصح بضرورة إحضار بعض الماء والوجبات الخفيفة في حالة كان المشي لمسافات طويلة مع واق من أشعة الشمس.

ينصح بضرورة البدء بالإحماء وهو البدء بالمشي البطيء لمدة خمس إلى عشر دقائق لتسخين العضلات وتهيئة الجسم.



ينصح أيضا بضرورة القيام بالتبريد وهو إنهاء فترة المشي بمدة من خمس إلى عشر دقائق مشيا على سرعة خفيفة.

كما ينصح بالقيام بتمارين الشد أو الاستطالة بعد الإحماء أو التبريد.

تحذيرات أثناء ممارسة المشي

يجب التوقف عند الإحساس بالدوار، أو الإرهاق الشديد، أو صعوبة التنفس.

لابد من تجنب ممارسة المشي تحت أشعة الشمس المباشرة.

لأصحاب الأمراض المزمنة، تجنب ممارسة الرياضة بمفردهم بدون مرافق.

لتفادي اضطرابات عملية الهضم، يراعي عدم الأكل قبل المشي أو بعده مباشرة

مراعاة تناول الماء قبل وأثناء وبعد المشي.

لابد من الانتباه للطريق وذلك لتفادي السقوط والحوادث.

نصائح للتحفيز على المشي

يمكن ركن السيارة في مكان بعيد وإكمال باقي الطريق مشيا

المشي سويا مع الأصدقاء

التنزه مع العائلة أو الأصدقاء على سبيل المثال

يمكن استخدام السلم أو الدرج بدلا من المصعد

الخروج للمشي في أوقات استراحة العمل وذلك بدلا من الجلوس داخل المكتب.

الذهاب مشيا لإحضار الأطفال من المدرسة

الاستماع إلى الموسيقى أثناء المشي

تغيير مكان المشي بشكل مستمر، واستخدام طرق مختلفة .

المشي لكبار السن: ضرورة أن يكون المكان المخصص للمشي آمنا والأرضية مسطحة وغير شاقة، وتوفير أي احتياجات خاصة قبل بدء المشي.

المشي للأطفال: لأن الأطفال يشعرون بالملل سريعا، لذلك يحتاجون للتشجيع على الاستمرار في المشي عن طريق دعوة صديق للمرافقة في المشي، أو إحضار كاميرا والتقاط صور، أو اختيار طرق فيها بعض المسليات، كذلك يمكن إحضار بعض الوجبات الخفيفة ومشروبات صحية.

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