تعرّف على فوائد تناول الرمان على الريق

تناول أنواع معينة من الفواكه يفيد الجسم بشكل كبير، ومن بين هذه الفواكه التي ينصح بتناولها الأطباء هي الرمان، وسنتعرف في هذا التقرير على فوائد الرمان على الريق.

فوائد الرمان على الريق

تشمل فوائد الرمان عند تناوله على الريق على ما يلي:

يحسن صحة الجهاز الهضمييُعرف الرمان باحتوائه على نسبة عالية منمضادات الأكسدة، وتشير الأبحاث إلى أنه قد يكون أيضاً مضاداً للالتهابات، إذ يُعتقد أن الالتهاب شبه الإكلينيكي أو الالتهاب المنخفض الدرجة يلعب دوراً في عدد من الحالات الشائعة بما في ذلك تلك التي تؤثر على الأمعاء مثل القولون العصبي.

اكتشفت مراجعة واسعة النطاق شملت دراسات أخرى مختلفة تبحث في جميع مستحضرات الرمان المختلفة بما في ذلك العصير، أن هذه الفاكهة بأشكالها المختلفة كانت قادرة على علاج مشاكل القناة الهضمية بفضل مضادات الالتهابات الموجودة فيها.

يفيد المفاصل

يتم أيضاً الاعتماد على العلاجات المضادة للالتهابات بشكل شائع للمساعدة في إدارة آلام العضلات والمفاصل، وبحسب الأولية التي تم إجراؤها على الرمان تم العثور على مستخلصات واقية من تدهور الغضروف في المفاصل، وهي عملية تحدث بشكل طبيعي في الحالات التنكسية مثل هشاشة العظام، وبالتالي سيكون الرمان العلاج المثالي لمن يعاني من تلك الحالات.

يخفض مستوى ضغط الدم

لا يخفى على أحد أن تناول الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة هو جزء مهم للتحكم في ضغط الدم بشكل طبيعي، ولكن هل من الممكن أن تكون بعض الفواكه أو الخضروات أكثر فائدة من غيرها؟ نحن نعلم بالفعل أن جذر الشمندر هو أفضل اختيار لإدارة ضغط الدم، ولكن في الواقع يمكن أن يكون الرمان اختيار مثالي أيضاً.

وبحسب ما أثبتته الدراسات أن تناول 150 مل فقط من عصير الرمان يومياً على الريق لمدة أسبوعين متتاليين دون انقطاع ساعد على الوقاية من أمراض القلب، كما أنه أدى إلى حصول انخفاض كبير في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، إضافة إلى أنه ساعد في تقليل نوع من العلامات الكيميائية الالتهابية.

يتحكم في نسبة الكوليسترول

الكوليسترول من أمراض العصر التي يبحث الكثيرين عن علاج لها، وبعيداً عن الأدوية والعلاجات الطبية، سيكون العلاج الطبيعي هو الحل في إدارة الكوليسترول بالشكل الصحيح الأكثر فاعلية، وذلك من خلال التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة بدلاً من الاعتماد فقط على الأدوية ذات القائمة الطويلة من الآثار الجانبية المحتملة.

وبحسب دراسة أجريت على 22 شخصاً مصاباً بالسكري تمت إضافة عصير الرمان إلى نظامهم الغذائي اليومي انخفض لديهم مستوى الكوليسترول بشكل ملحوظ.

يعزز وظائف الدماغ

تلعب مضادات الأكسدة دوراً في حماية وظائف الدماغ وعلاج فقدان الذاكرة مع التقدم ​​في العمر، وقد أظهرت الدراسات أن شرب عصير الرمان لمدة أربعة أسابيع فقط له نتائج إيجابية للمساعدة في تحسين الذاكرة والمهام الإدراكية عند كبار السن.

يعزز أداء التمارين الرياضية

عندما يتعلق الأمر بفوائد القلب والأوعية الدموية المحتملة، فإن الرمان يأتي في المقدمة، ويرجع إلى محتواه من النترات، إذ قد يلعب هذا المكون الحيوي دوراً مهماً عندما يتعلق الأمر بضغط الدم ووظائف الدماغ.

عندما تؤخذ مستخلصات الرمان على الريق أو قبل 30 دقيقة من التمرين، يتحسن تدفق الدم، ويساعد عصير الرمان الغني بالنترات على توسيع الأوعية الدموية.

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