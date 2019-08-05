تعرّف على مرض الهريس

فيروس الهربس يشير مسمى "هربس Herpes " إلى تلك القرح المؤلمة والكيسية على الشفاه أو على الأعضاء التناسلية والأرداف، وهي قرح شائعة وتسببها الفيروسات.

وقد كشف مسح طبي أجري في الولايات المتحدة أن أكثر من 90٪ من البالغين حتى سن 50 تعرضوا لأنواع من فيروس الهربس تسبب المرض.

"الهربس" هو حقيقة اسم عائلة مكونة من ثمانية فيروسات،اثنان منها مسؤولة عن القرح المذكورة أعلاه، والأخرى قد تؤدي لأمراض أخرى، مثل:

- مرض كثرة الوحيدات العدوائية (Mononucleosis).

- جدري الماء (Varicella، Chickenpox).

- الطفح لدى الرضع.

- حتى بعض أنواع السرطان.

كيف ينتقل هربس الشفاه؟

يحدث هربس الشفاه غالباً بواسطة نوع فيروس الهربس 1 والذي ينتقل بالاتصال المباشر مثل التقبيل أو استخدام أواني الأكل غير المغسولة لشخص مصاب بقرح نشطة في الشفاه.

ومن الجدير بالذكر هنا أن تلقي العدوى من شخص لا يوجد لديه طفح جلدي أو قرح هو أقل احتمالاً، ولكنه ممكن.

ماذا عن الهربس التناسلي؟

الهربس التناسلي هو مرض ينتقل بالاتصال الجنسي (بما في ذلك الجنس الفموي) مع شخص لديه قرح في المنطقة التناسلية أو الفم، ويحدث بشكل رئيسي عن طريق الهربس من نوع 2 (كما وقد يكون الهربس من نوع 1 هو السبب).

وفي حالة الهربس التناسلي، فاحتمال انتقال العدوى من الشخص الذي ليس لديه طفح جلدي أو بثور هو احتمال ضئيل ولكنه ممكن.

وقد تنقل النساء الحوامل اللاتي يعانين من تفشي مرض الهربس التناسلي العدوى للمولود عند الولادة، وهناك أيضاً حالات تحدث فيها العدوى خلال فترة الحمل.

مضاعفات الهربس

قد يصيب الهربس العينين مسبباً العمى وتلوث الأسطح الجلدية الأخرى مثل الأصابع والوجه والصدر واليدين.

كما أن المضاعفات الخطيرة لعدوى الهربس قد تشمل أمورا مثل: التهاب الدماغ الذي يسمى Encephalitis، والتهاب السحايا (Meningitis).

ولدى الأطفال، قد يحدث التهاب الدماغ كتعبير عن العدوى الأولية بالفيروس، وأيضاً عند تكرار حالات تفشي الفيروس (عادة لدى البالغين).

هل من الممكن التخلص من الهربس؟

الهربس هو مرض طويل الأمد، حيث يبقى فيروس الهربس خاملاً في الجسم وفي جهازنا العصبي، ويستيقظ في وقت معين ويؤدي لظهور هذه القرح المؤلمة.

لا يوجد دواء يقضي على الفيروس بشكل تام ومن يصاب به مرة عادة ما يبقى معه الفيروس إلى الأبد، ولكن هذا لا يعني أن القرح تظهر بوتيرة كبيرة.

الحالات التي تؤدي إلى تفشي الهربس تشمل:

المرض.

الحمى الشديدة.

الضغط النفسي.

ضعف الجهاز المناعي.

معظم مرضى الهربس لا يعرفون أنهم مصابون بسبب عدم ظهور أعراض أو لأن الأعراض الموجودة تكون خفيفة جداً، كما من المهم أن نتذكر أن هذه الفيروسات شديدة العدوى وتنتقل بسهولة بالاتصال المباشر.

أعراض الإصابة

قد يظهر فيروس الهربس على مراحل كما يلي:

1- الظهور الأول

وهنا تظهر تقرحات كيسية مؤلمة حول الفم، أو في منطقة الأعضاء التناسلية وفتحة الشرج مع أو بدون حرقه عند التبول، ولدى النساء - الإفرازات المهبلية، بعد حوالي أسبوع من حدوث العدوى.

قد تظهر أحياناً أعراض أخرى مثل الضعف والحمى الشديدة، وبعض الناس لا يعانون من هذه الأعراض حتى بعد سنوات من حدوث العدوى.

2- تفشي المرض المتكرر

بعد زوال العلامات الأولى، قد يكون هناك المزيد من حالات تفشي المرض والتي عادة ما تكون أقل حدة وإيلاماً من المرة الأولى، ووتيرتها تقل تدريجياً مع مرور الوقت.

أحياناً هناك شعور بالوخز في الشفاه أو في الأعضاء التناسلية يظهر قبل بضعة أيام من ظهور القرح، عموماً يمكن القول بأن الهربس التناسلي من النوع 1 هو أقل حدة وأقل تكراراً من الهربس من النوع 2 في منطقة الأعضاء التناسلية.

تشخيص فيروس الهربس

يمكن للطبيب أن يشخص الطفح الجلدي المحمر المميز مع العديد من البثور أو القروح الظاهرة، وخاصة في منطقة الفم والأعضاء التناسلية أو في أي منطقة أخرى من سطح الجسم.

كما قد يأخذ الطبيب مسحة من القروح ويرسلها إلى المختبر حيث يتم تشخيص المرض، ويمكن أيضاً الحصول على التشخيص عبر القيام بفحص الدم، ولكن في هذا الفحص قد لا تكتشف العدوى التي حدثت مؤخراً.

علاج فيروس الهربس

هناك عدة خيارات علاجية لمكافحة الهربس، وهذه أهمها:

1- العلاج الداعم

يمكن علاج الألم الناجم عن عدوى فيروس الهربس باستخدام المسكنات البسيطة مثل الباراسيتامول Paracetamol أو الإيبوبروفين من دون وصفة طبية، ووضع الكمادات الباردة على القرحة المؤلمة.

في حالة الهربس التناسلي، تجنبوا ارتداء الملابس الضيقة جداً في منطقة العانة، ومن الممكن أيضاً دهن المنطقة المؤلمة بكريم دهني مثل الفازلين (احرصوا على غسل اليدين).

2- علاج هربس الشفاه

تجنبوا القبلات، وتجنبوا تقاسم أدوات الطعام والشراب المشتركة دون غسلها بعد الاستعمال.

3- علاج هربس الأعضاء التناسلية

من المهم جداً الامتناع عن النشاط الجنسي حتى يزول الطفح تماماً، أخبروا شريككم حول إصابتكم بالفيروس.

4- العلاج الدوائي

لا يوجد علاج يقضي على الهربس، ولكن دواء الأسيكلوفير ("زوفيراكس") يمنع فيروس الهربس من التكاثر والتسبب بظهور المزيد من البثور، وعملياً يقصر فترة ظهور الأعراض وشدتها، وهي عادة مرحلة العدوى.

ولكن حتى بعد العلاج الدوائي، فإن الفيروس قد يتفشى مرة أخرى، ويمكن شراء مرهم الأسيكلوفير دون وصفة طبية.

والأشخاص الذين يتعرضون لتفشي المرض على فترات متباعدة يصف لهم الطبيب الدواء فقط عند ظهور الوخز أو الطفح الجلدي، عندها أيضاً يفضل اتخاذ الاحتياطات ضد تفشي العدوى ودهن المرهم.

الأشخاص الذين يعانون من التفشي المتكرر للمرض، قد يطلب منهم الطبيب أخذ الدواء يومياً لمنع تفشي المرض.

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