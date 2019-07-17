تعرّف على هوكادالور وادي الينابيع الساخنة بجنوب آيسلندا

وادي هوكادالور في جنوب آيسلندا يقدم لك كل شيء قد ترغب برؤيته, مياه معدنية ساخنة، خلفية طبيعية ساحرة كما هو الحال في آيسلندا الجميلة، وكذلك نوافير مدهشة من المياه الساخنة والطين المغلي.



الينابيع في الوادي يعود عمرها إلى أكثر من 10 آلاف عام، لكن المهاجرين الأوروبيين لم يكتشفها إلا في القرن الثالث عشر حين انفجر النشاط في الوادي جراء هزة أرضية في المنطقة.



النبعان الرئيسيان في الوادي هما نبع جيسر الذي يعتبر الأكبر في الوادي يليه نبع ستروكور، جيسر والذي يعني اسمه التدفق في اللغة النورسية القديمة شهد في الفترة الاخيرة بعض الضعف في تدفقه وإطلاقه للنوافير الساخنة، لكنه ما يزال يملك الرقم القياسي لأعلى نافورة مياه طبيعية في التاريخ بارتفاع 400 قدم، والذي حققه منذ سنوات.



بدوره نبع ستروكور يعتبر من أكثر الينابيع نشاطاً في الوادي، حيث يطلق تدفقاته من النوافير الساخنة كل 10 أو 15 دقيقة طوال اليوم، كما يعج الوادي بالعديد من الينابيع الساخنة وحفر الطين الساخن.



السياح بدأوا بالتوافد إلى الوادي منذ القرن الثامن عشر للاستمتاع بالمياه الساخنة والعلاج بالطين الساخن الذي يعتقد أنه له فوائد صحية كبيرة، وكذلك لمشاهدة النوافير الكبيرة التي تنفجر من باطن الأرض.



واليوم يتوجه السياح من مختلف أنحاء أوروبا والعالم للاستمتاع بالمياه الساخنة وفوائدها العلاجية في وادي هوكادالور، والوادي يقع على بعد 60 كيلومتر شرق مدينة ريكجافيك، والمنطقة مفتوحة مجاناً للعموم ويجاورها فندق ومخيم كبير لمحبي التخييم.