4 أنواع من النساء يمتنع الرجل عن الزواج بهن!

كل دراسة اجتماعية أو صحية تأتي بنتائج جديدة أو مثيرة، لكن أحدث دراسة اجتماعية تشير إلى أنواع النساء اللاتي يتردد الرجال، بل ويمتنع في غالب الأحيان، عن الزواج بهن.. ومعروف لنا من نصائح أمهاتنا اللاتي يختبرن الفتيات في اللقاء الأول، وفي فترة الخطوبة أيضاً، قبل ليلة الزفاف الحاسمة.



وكشفت دراسة لعلماء أمريكيين متخصصين، أن معظم الرجال يتهربون من الزواج بأربع فئات من النساء، ويتهيبون من الارتباط بهن، وأول هذه الفئات تتسم بالغرابة.

الرجال يبحثون عن امرأة مثالية فوق العادة

أغلب الرجال يبحثون عن امرأة مثالية تفوق حدود توقعاتهم. لكنهم يهربون من 4 أنواع من النساء، ولا يحبذون الارتباط بهن.



ونقلت عن دراسة، أعدها علماء نفس أمريكيون، أن «أغرب امرأة يرفضها الرجال هي الباهرة الجمال، لا سيّما إن كانت غير مثقفة، فالرجل يسعى وراءها بداية، وسرعان ما يكتشف فجوة بين تفكيريهما، فيبتعد».



وإضافة إلى هذه الأولى، حددت الدراسة ثلاث نساء أخريات، هن:



- المهووسة بالزواج.



- المتحكمة.. الغيورة.



- ذات المشاعر الباردة.

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