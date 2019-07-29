ماذا تعرف عن عالم المواعدة الحديثة ؟

على الرغم من أن المسمى لا زال نفسه، إلا أن المواعدة الحديثة ليست سهلة. كل يوم نسمع مصطلحات جديدة تتحدى العادات التقليدية للمواعدة وتقدم أساليب جديدة للتعارف والانفصال بعضها قد يكون مخادعاً وبعضها مخيفاً. على سبيل المثال ، في العام الماضي كان لدينا مصطلح " breadcrumbing " أو " benching ". وهذا العام لدينا أيضًا مصطلحات جديدة. تعالوا نتعرف على أكثرها غرابة:

Tindstagramming

مصطلح Tindstagramming مشتق من هاتين الكلمتين - Tinder و Instagram وهو عندما يقوم شخص ما بالتعرف على فتاة أو شاب على تطبيق Tinder ثم يقوم بالبحث عنه على تطبيق Instagram مستخدماً المعلومات المتوفرة من حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي. بهدف معرفة المزيد من المعلومات عنه والتعرف عليه بشكل أفضل وهو نوع من التلصص.

Kittenfishing

كلنا نريد أن نضع أفضل الصور لدينا على الملف الشخصي خصوصا اذا كنا نرغب في التعارف. وللقيام بذلك ، يستخدم الكثير من الأشخاص الفلتر أو التطبيقات التي تحسن الصور. ولكن بعض الناس لا يتوقفون عند هذا الحد. فهم يقومون بوضع صور قديمة لهم عندما كانوا أصغر سناً لإخفاء عمرهم أو وزنهم الحقيقي. ويسمى هذا الاسلوب المخادع بالاصطياد kittenfishing .

Pocketing

هذا المصطلح يشرح نفسه. حيث يقوم احد الطرفين بإخفاء الطرف الآخر عن أصدقائه وعائلته. فيبدو الأمر كما لو أن الشخص يريد الاحتفاظ بصديقته الجديدة في جيبه بعيدًا عن الجميع. وهذا الامر ليس محبط خاص للشخص الذي وقع ضحية للجيب لأن مصير العلاقة سيكون سرياً للابد.

Cookie jarring

يطلق هذا المصطلح عندما يقوم أحد الشركاء بالانشغال في علاقة غرامية جانبية على الرغم من علاقته الثابتة بشخص آخر. ولكن كيف تكون هذه مختلفة عن الخيانة؟ هذه العلاقة تكون عبر الانترنت وليست جسدية وفي هذه الحالة يُستخدم الشخص الثالث كخطة احتياطية ، في حالة فشل العلاقة الاساسية.

Slow fade

هذه الحالة ليس مخيفة مثل الشبح ، حيث يقطع الشخص كل العلاقات مع الشريك فجأة ويختفي. في التلاشي البطيء ، يبدأ شريك بالانسحاب من العلاقة بالتدريج. حيث يصبح أقل توفرًا ، ويقلل من تبادل المكالمات والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن الشيء المريع في هذا الأمر هو أن الشريك الذي تم الانسحاب من العلاقة معه لن يعرف أبدًا السبب وراء الانسحاب التكتيكي المفاجئ.