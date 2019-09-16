تعرّف على 5 ألوان للشعر لخريف 2019 مستوحاة من إطلالات النجمات

إذا كنت قد عقدت العزم على تغيير لون شعرك والحصول على إطلالة متجددة، إلا أنك ما زلت تبحثين عن أبرز ألوان الشعر الرائجة لخريف 2019، فإننا جمعنا لك مجموعة رائعة من ألوان الشعر التي ستكون منتشرة هذا الخريف، لتختاري من بينها ما يرضي ذوقك ويتلاءم مع لون بشرتك.

النحاسي المرجاني Coral Copper

يعد النحاسي المرجاني أحد ألوان الشعر الرائجة في خريف 2019، وهو لون مميز يجعل إطلالة المرأة مليئة بالبهجة والحيوية، كما يضفي عليها لمسة من الغموض والجاذبية. علماً أنه خيار مثالي لذوات البشرة البيضاء كالنجمة Madeline Brewer.

الـ Bronde

يعد الـBronde مزيجاً مثالياً ورائعاً بين اللونين الأشقر والبني، وهو يلائم البيضاوات والسمراوات على حد سواء، لا سيما صاحبات الشعر الكستنائي اللواتي يرغبن في الحصول على إطلالة متجددة، من دون الحاجة الى الكثير من التغيرات الجذرية في لون الشعر، وذلك على طريقة النجمة Allison Janney.

البني الشوكولاته

يعد اللون البني أحد الألوان الدافئة التي تكون حاضرة بقوة في موضة ألوان الشعر في المواسم كافة، وخلال هذا الخريف لا تترددي في اعتماد لون الشعر البني الشوكولاته، الذي يعد أحد أبرز ألوان الشعر الرائجة لهذا الموسم، وهو لون مميز ويليق كثيراً بصاحبات البشرة الفاتحة، فاستوحيه من النجمة Rashida Jones.

الأشقر الكراميل

امنحي نفسك هذا الخريف الفرصة للتخلي عن ألوان الشعر الداكنة والتحول الى ألوان الشعر الفاتحة المليئة بالحيوية، والتي تمنحك إطلالة مفعمة بالأنوثة، من خلال اعتماد الأشقر الكراميل على طريقة النجمة Queen Latifah، فهو سيليق بك كثيراً لا سيما إن كنت تمتلكين بشرة سمراء، حيث سيجعل بشرتك أفتح ويضفي عليها الإشراقة والتوهج.

البرتقالي المائل الى الأحمر



إنه أحد ألوان الشعر المغرية والمميزة الرائجة في خريف 2019، وهو لون مثالي للنساء اللواتي يتطلعن الى الحصول على مظهر متجدد من دون تغير كبير في لون شعرهن، فاستوحيه من النجمة زيندايا التي ظهرت في أحدث جولة صحافية لها، بالشعر البرتقالي المائل الى الأحمر، الذي أضفى على إطلالتها الكثير من الأنوثة والتجدد.

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