تعلمي تصميم ركن الصلاة لاطفالك في رمضان

مع اقتراب شهر الخير والبركة والصوم، نقدم لكم هذه الفكرة الرائعة لتصميم ركن الصلاة والعبادة للاطفال في المنزل.

هذا الركن سيكون بمثابة مكان آمن وهادئ للاطفال يقومون به بتعلم الصلاة وقراءة القرآن أو القصص الدينية بعيدا عن ضوضاء التلفاز والالعاب الالكترونية.

خصصي زاوية هادئة في منزلك لانشاء هذه المكان وتزيننه بالشكل الذي تحبينه.

انت بحاجة الى

ورق مقوى

سجادة صلاة

فوانيس ملونة

حبال ضوئية

وسائد مريحة

مكتبة صغيرة لوضع الكتب

الطريقة:

في ركن هادئ في المنزل ترتب الاغراض وتوزع بشكل يناسب سن الطفل.

يمكنك بناء جامع صغير من الورق الملون بمساعدة الاطفال.

يزين بالفوانيس بالبطارية أو الكهربائية مع تجنب الشمع تماما لمنع التسبب في حرائق.

