تعلمي طريقة صنع صابونة الزنجبيل

من المعروف أن الزنجبيل يملك فوائد رائعة في عملية حرق الدهون وكذلك المنتجات التي يدخل بها ومنها صابون الزنجبيل الذي يساعد في الحصول على جسم منحوت وخالٍ من السليوليت المزعج.

المكونات:

3 ملاعق زنجبيل

1 ملعقة دقيق شوفان

1 صابونة جلسرين

1 ملعقة بودرة القرنفل

1 فنجان ماء ورد

1 فنجان زيت زيتون

الطريقة:

قومي ببشر صابونة الجلسرين في وعاء مناسب ثم ضيفي لها ماء الورد وقلبي الخليط حتى يذوب الصابون.

ضيفي باقي المكونات وقومي بالتقليب جيدًا حتى تتجانس المكونات.

ضعي الخليط في وعاء على نار هادئة وانتظري حتى يغلي ثم قومي برفعه من على النار ثم قومي بصبه في قوالب مناسبة واتركيه حتى يتجمد.

اتركي الصابون لمدة أسبوع في القوالب حتى تصبح جاهزة للاستخدام.