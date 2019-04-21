تعلمي طريقة صنع صابون الجوجوبا

استخدام الصابون الطبيعي الخالي من الكيماويات هو الحل الأمثل لحماية البشرة من التلف، خاصةً لصاحبات البشرة الدهنية. إذا كنتِ من صاحبات البشرة الدهنية، فحتماً تعانين من الزيوت الزائدة على سطح البشرة والتي قد تدفعك لتنظيف الوجه عدة مرات خلال اليوم. تعلمي معنا طريقة صنع الصابون المدعم بالمكونات الطبيعية.

المكونات:

صابون مبشور

زيت الجوجوبا

ماء مقطر

بضع قطرات من أي زيت عطري (زيت اللافندر أو زيت الليمون)

الطريقة :

في وعاء عميق، تخلط 3 ملاعق كبيرة من صابون دوف المبشور مع نصف كوب من الماء المقطر وتوضع على نار هادئة حتى يغلي الخليط ثم يزال من على النار.

يضاف للخليط ¼ كوب من زيت الجوجوبا مع بضع قطرات من أي زيت عطري تفضلينه كزيت الليمون أو اللافندر.

يترك الخليط جانباً حتى تتجانس جميع المكونات، ثم يصب في قالب مناسب ويترك حتى يتصلب.