البوابة - المساومة هي مهارة يمكن استخدامها للحصول على أفضل سعر لأي شيء تقريبًا ، بما في ذلك الهدايا. إذا كنت تبحث عن توفير بعض المال عند شراء الهدايا التذكارية، فإليك بعض النصائح حول كيفية المساومة بفعالية.

تعلم أسرار فن المساومة عند شراء الهدايا في السفر

قم بأبحاثك مسبقاُ. قبل أن تبدأ حتى في المساومة ، من المهم أن تعرف قيمة العنصر الذي تهتم به بالفعل. هذا يعني إجراء بعض الأبحاث عبر الإنترنت أو في متاجر أخرى لمعرفة العناصر المماثلة التي يتم بيعها. بمجرد أن تكون لديك فكرة جيدة عن سعر السوق ، ستكون في وضع أفضل للتفاوض. كن واثقا. عندما تساوم ، من المهم أن تظهر الثقة. إذا كنت غير متأكد من نفسك ، فمن غير المرجح أن يأخذك البائع على محمل الجد. لذا قف بشكل مستقيم ، وتواصل بالعيون ، وتحدث بوضوح وثقة. كن مهذبًا لكن حازمًا. من المهم أن تكون مهذبًا عندما تساوم ، ولكن عليك أيضًا أن تكون حازمًا في طلباتك. لا تخف من الابتعاد عن الصفقة إذا لم تحصل على السعر الذي تريده. كن على استعداد للمغادرة. هذه واحدة من أهم النصائح للمساومة. إذا كنت لا ترغب في الابتعاد عن الصفقة ، فإن البائع يعرف أن له اليد العليا. لذا كن مستعدًا للابتعاد إذا لم تحصل على السعر الذي تريده. كن مستعدًا لتقديم تنازلات. في معظم الحالات ، لن تحصل على السعر الذي تريده بالضبط. لذا كن مستعدًا لتقديم تنازلات ومقابلة البائع في منتصف الطريق.

باتباع هذه النصائح ، يمكنك زيادة فرصك في الحصول على صفقة جيدة على شراء الهدية التالية.



تعلم أسرار فن المساومة عند شراء الهدايا في السفر

نصائح إضافية قد تساعدك على المساومة بفعالية:

اطلب الخصم. هذا هو الشكل الأساسي من أشكال المساومة. ما عليك سوى سؤال البائع عما إذا كان يرغب في تقديم خصم على العنصر الذي تهتم به. تفاوض على السعر. إذا لم يقدم البائع خصمًا ، يمكنك محاولة التفاوض على السعر. ابدأ بتقديم سعر أقل من سعر الطلب. قد يقابلك البائع في المنتصف أو يقدم لك حافزًا مختلفًا ، مثل الشحن المجاني أو هدية عند الشراء. كن على علم باحتياجات البائع. في بعض الحالات ، قد يكون البائع أكثر استعدادًا للتفاوض إذا كان بإمكانك تلبية احتياجاته. على سبيل المثال، إذا كان البائع يحاول تصفية المخزون ، فقد يكون أكثر استعدادًا لتقديم خصم. كن صبوراً. يمكن أن تستغرق المساومة بعض الوقت. لا تثبط عزيمتك إذا لم تحصل على السعر الذي تريده على الفور. استمر في المحاولة وستجد في النهاية بائعًا على استعداد للعمل معك. لا تستخدم البطاقة المصرفية. استخدم النقود المحلية عند شراء اي هدايا وتأكد من أنك تملك ما يكفي من المال بالضبط حتى لا تقع في مصيدة "لا يوجد لدي فكة".



مع القليل من الممارسة ، ستساوم مثل المحترفين في أي وقت من الأوقات!

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