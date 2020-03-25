تعمل كمضادات حيوية طبيعية.. مكونات لا تتخلى عنها في مطبخك

وسط أزمة تفشي كورونا والبقاء في المنزل حاليًا، من الهام جدًا العناية بصحتنا جنبًا إلى جنب مع الالتزام بإجراءات الوقاية الموصي بها.

وبالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي، من الهام تناول اطعمة تعزز المناعة وتمد الجسم بما يحتاجه لتعزيز مقاومته ضد أي عدوى وفيروسات وأمراض، وفي حين أن المضادات الحيوية قد تتوفر على الأغلب كعقاقير، إلا أنه هناك الكثير من الأطعمة التي تعمل كمضادات حيوية طبيعية.

ويجدر بالذكر أن المضادات الحيوية تعني مضادات للبكتيريا وهي أساسية لتعزيز صحة الجسم ومقاومته، ومن خلال صحيفة "تايمز أوف إنديا"، نستعرض مكونات تعمل كمضادات حيوية طبيعية لا يجب أن يخلو مطبخك منها، للحفاظ على صحتك وعائلتك وتعزيز المناعة ضد الفيروس وغيره من أمراض:

العسل

يعد العسل من أبرز المكونات المضادة للبكتيريا، ويعد مركب البيروكسيد مكون أساسي في العسل ويمده بالخصائص المضادة بالبكتيريا، وبالإضافة إلى ذلك، للعسل خصائص تساعد في التئام الجروح عند تطبيقه على المنطقة المصابة.

الزنجبيل

يعمل الزنجبيل كمضاد حيوي طبيعي، ويُعرف بفعاليته في علاج الزكام والأنفلونزا والقيء والغثيان، ويمكن الاستفادة من خصائصه من خلال اضافته إلى الشاي والعصائر والأطعمة أيضًا.

القرنفل

للقرنفل فوائد عديدة، فهو يعد من العلاجات الفعالة لمشاكل الأسنان ومضاد حيوي قوي يحارب ضد أنواع مختلفة من البكتيريا مثل الإيكولاي والمكورة العنقودية الذهبية.

الثوم

يأتي الثوم من أكثر الأطعمة الغنية بالخصائص المضادة للبكتيريا، ليس ذلك فحسب، بل يساعد أيضًا في علاج ومحاربة الفيروسات والعدوى.

القرفة

تُعرف القرفة بكونها من أفضل المكونات لمكافحة العدوى والبكتيريا، وخاصة عدوى الخميرة، ولا يتطلب استخدامها سوى إضافتها للشاي يوميًا.

مصادر فيتامين سي

عندما يتعلق الأمر بتعزيز المناعة ومد الجسم بمضادات البكتيريا، يأتي الليمون والبرتقال والأناناس وغيرهم من مصادر فيتامين سي بين الخيارات الأولى، حيث تعتبر مصادر فيتامين سي مضادات حيوية طبيعية.

زيت الأوريجانو

زيت الاوريجانو أو المردقوش غني بالخصائص المضادة للأكسدة والالتهابات، ويأتي من أبرز المكونات التي تعمل كمضادات حيوية قوية، ويمكن استهلاكه من خلال إضافة القليل منه إلى السلطات والحساء والوجبات اليومية أيضًا.

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