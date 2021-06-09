تغيرات يمر بها جسمكِ بعد الإنجاب

أبانوب سامي

تغير عملية الحمل جسمك بعدة طرق، وحتى بعد الإنجاب يمر الجسم ببعض التغيرات، حيث تواجه النساء بعض المشاكل التالية بعد الإنجاب:

الالتواء

بعد الولادة، تصبح بعض الحركات البسيطة مقل الالتواء لالتقاط زجاجة ماء من على الطاولة المجاورة للفراش، ولكن ليس هناك داعي للقلق، حيث ستشعرين بالتحسن في غضون أسابيع قليلة عندما تستعيدي قوة عضلات الجزء الأوسط من جسمك.

تضخم القدمين

سيزداد مقاس قدميك بعد الحمل والإنجاب بشكل مؤقت، وفي بعض الحالات، تستمر الزيادة في حجم قدميك بشكل دائم.

ألم ما بعد الولادة

يمكن أن يؤدي تقلص الرحم بعد الحمل إلى ألم شديد، ويمكن أن يصبح هذا الأمر أكثر حدة إذا كنت قد أنجبت عدة مرات من قبل.

زيادة العرق

قد تتعرقين كثيرًا في الليالي القليلة الأولى بعد الولادة، فهذه طريقة طبيعية للتخلص من السوائل الزائدة الموجودة في جسمك.

الارتجاف

تواجه معظم الأمهات نوبات ارتجاف أو ارتعاش في الركبتين بعد الإنجاب.

تغير في الدورة الشهرية

بعد الحمل، قد تصبح دورتك الشهرية غير منتظمة، حيث تشهد النساء نزيف شديد بعد الولادة.

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