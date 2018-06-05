طرق حفظ الطعام في الفريزر لشهر رمضان

لا تنسي كتابة المعلومات الهامة على كل كيس

مع اقتراب شهر رمضان لا بد من أن تقوم ست البيت بتجميع الاكلات التي يحبها أفراد العائلة وجعلها في متناول اليد. ولكن بعض الخضار قد تكون موسمية وبالتالي يبنغي تفريزها لاستخدامها في أوقات أخرى، مثل الفاصولياء والفول الاخضر، والملوخية. وبعضها قد يزداد الطلب عليه خلال شهر رمضان مثل النعناع والبقدونس والورقيات بشكل عام، وبعضها يفضل تحضيره قبل مدة حتى لا تضيع ست البيت وقتها في تحضيره كل يوم مثل السمبوسك والفطائر. تعالوا نتعرف على أهم وأبسط طرق حفظ الطعام في الفريزر.

طريقة حفظ الفاصولياء الخضراء:

تنظف الفاصولياء وذلك من خلال إزالة قمع الفاصولياء و الخيط الموجود على جانبي الفاصولياء، ومن ثمّ تقطيعها بالشكل المناسب وحسب الرغبة وغسلها بشكل جيّد بالماء، لاحقاً ننتقل بوضع قدر من الماء على النار حيث نقوم بغلي الماء ونضيف له ملعقة كبيرة من السكر ومن ثمّ نضع الفاصولياء الخضراء فيه، وندعها حتّى تغلي فيه لمدّة خمس دقائق من الوقت، وعند الانتهاء نقوم برفعها عن النار ونضعها مباشرة تحت الماء ويفضّل أن نضعها في ماء مثلّج او يفضل ماء مع ثلج وذلك للحفاظ على لونها الأخضر، مع تصفيتها لاحقاً وتوزيعها في الأكياس الخاصة بالتفريز ووضعها في الفريزر.

طريقة تفريز الملوخية الخضراء:

نغسل ورق الملوخية جيّداً أكثر من مرّة وبعد ذلك نجفّفها جيّداً. نضع القليل من الماء في إنار على النار. نضع ملعقة سكّر في الماء الموجود على النار، وندعه حتّى يغلي. نضع الملوخية في الماء المغليّ لمدّة ثلاث دقائق فقط. نقوم بتصفية الملوخية من الماء. نضع الملوخية في أكياس التفريز ونحاول استخراج الهواء من الكيس، ونغلق الكيس على الملوخية جيّداً. نضع الأكياس بعد ذلك في فريزر الثلاجة ونجمّدها ونبقيها في الفريزر الى أن يحين استعمالها.



طريقة تفريز ورق العنب المحشي:

نرصّ أوراق العنب بعد الحشي مباشرةً في علب محكمة الإغلاق خاصّة بالتفريز. نضعها في الفريزر، ومن الأفضل استخدامها خلال أقل من شهر. نخرجها من الفريزر وقت الطبخ وتُطبخ مباشرةً. ملاحظة: من الممكن تفريز أوراق العنب خضراء من دون حشيها، بلفها بالنايلون جيداً حتى لا يدخلها الهواء، ووضعها داخل الفريزر لحين الاستخدام.



طريقة حفظ النعنع الطازج:

نُحضر كميّة النعنع الطازجة المراد حفظها. نقطّع أوراق النعنع عن العيدان. نغسل النعنع جيداً بالماء حتى تُزال عنه الأتربة والأوساخ. نصفّيه من الماء جيداً، ثم ننشّفه بالمنشفة. نضع أوراق النعنع في علبة كبيرة. نضع العلبة داخل الفريزر، ويُمكننا الأخذ منه حيثما نشاء.

طريقة تفريز الفول الأخضر:

نغسل قرون الفول من أثر المبيدات الحشرية والأتربة. في وعاء على النار، نضع فيه ماء نقي، ورشة ملح، بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من السكر. بعد أن يبدأ بالغليان، نضع الفول، ونتركه في الماء المغلي لمدة عشر دقائق، ثم ننشله من الماء، ونضيف إليه الماء البارد حتى لا يتغير لونه، وبعدها نتركه في المصفاة حتى يتصفى منه الماء. نضع الفول في أكياس التفريز، ونحرص على إفراغها من الهواء، ونضعها فوراً في الفريزر، لحين الاستخدام.



طريقة تفريز الفطائر:

نضع الفطائر المحشوّة (قبل خبزها) على صينيّة مرشوشة بالطّحين. ندخل الصّينيّة إلى الفريزر حتّى تجمد الفطائر جيّداً، ثمّ نخرجها ونضع الفطائر في أكياس التّفريز. نضع عدداً متساوياً من الفطائر في كلّ كيس كي يسهل استخدامها وقت الحاجة. نضع ورقاً لاصقاً على كيس الفطائر ونكتب نوعها وتاريخ تفريزها. نخرج الفطائر من الفريزر عند الحاجة قبل خبزها بساعة، ثمّ نضعها في صينيّة مدهونة بالزّيت ونخبزها.