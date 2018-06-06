ما تفسير الحلم بالألم في المنام؟

الأحلام يمكن أن تكشف عن المشاكل الصحية وتحذر منها

إن الحلم بأنك في حالة ألم يشير إلى أنك شديد القسوة على نفسك، خاصة إذا كان الوضع خارج عن سيطرتك. قد يكون الحلم أيضًا انعكاسًا حقيقيًا للألم الفعلي الموجود في مكان ما في جسمك. الأحلام يمكن أن تكشف عن المشاكل الصحية وتحذر منها. فكر في مكان الألم لأهمية إضافية. إذا كان الألم في رقبتك ، فقد يكون الحلم عبارة عن استعارة أنك حرفياً "ألم في الرقبة".

إن الحلم بأنك تسبب الألم لنفسك يشير إلى أنك تعاني من بعض الاضطرابات العارمة أو مشاكل في حياتك اليقظة. أنت تحاول فصل نفسك عن واقعك من خلال التركيز على الألم الذي ألحقته بنفسك.