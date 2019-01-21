ما تفسير الحلم بالجدال في المنام؟

اذا حلمت بأنك تجادل في المنام أو بأنك تحاول أن تحل بعض النزاعات الداخلية أو بعض القضايا غير المستقرة في حياة اليقظة. ضع في اعتبارك رمزية الذين تتجادل معهم وما الذي يدور حوله النقاش. هل يعبر عن شخص ما أو جانب ما من جوانب حياتك في اليقظة؟

سماع شخص ما يجادل يمثل مسائل لا تتم مناقشتها علنا أو الاعتراف بها. تشعر أنك مهمل وأن أفكارك غير مهمة. في بعض الأحيان ، إذا سمعت أعضاء العائلة يتجادلون في الحقيقية ، فقد يكون هذا دمج بين الواقع وحلمك.