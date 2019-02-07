ما تفسير الحلم بأنك تلتهم الطعام في المنام؟

إن الحلم بأنك تأكل بمفردك يعني الخسارة ، والشعور بالوحدة ، والاكتئاب. قد تشعر بالرفض والإقصاء والقطع من الروابط الاجتماعية / العائلية. الأكل قد يكون بديلا عن الرفقة ويقدم شكلا من أشكال الراحة. بدلا من ذلك ، تناول الطعام وحدك يعكس الاحتياجات المستقلة. ضع في اعتبارك أيضًا عبارة "ما الذي يأكلك؟" في إشارة إلى القلق الذي قد تشعر به.

أن تحلم بأنك تأكل مع الآخرين فيدل على الوئام ، الحميمية، التعهدات المزدهرة ، المكسب الشخصي و / أو أرواح فرحة.

إن الحلم بأنك تفرط في الأكل أو لا تتناول ما يكفي يدل على عدم وجود روحانية في حياة اليقظة. يمكن أن يمثل الطعام الحب أو الصداقة أو الطموح أو الجنس أو المتعة في حياتك. وهكذا ، فإن الطعام هو استعارة للوفاء بالجوع والإشباع من أجل الحب والرغبات. إذا كنت ترفض تناول الطعام ، فهذا يعني أنك تريد أن تكون أكثر استقلالية ولا تعتمد على الآخرين كثيرًا. إذا كنت تحلم بأنك صعب الإرضاء ، فهذا يشير إلى أنك تمسك بشيء ما. إذا كنت تقوم حاليًا باتباع ريجيم في فترة اليقظة ، فقد يؤدي الحلم إلى التعويض عن القوت الذي تفتقر إليه.

اما اذا حلمت بأن هناك من يقوم بإزالة الطعام قبل أن تنتهي من تناوله، سيكون لديك مشاكل وقضايا من أولئك الذين يعملون لديك أو تعتمد عليك.