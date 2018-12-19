ما تفسير الحلم بالطلاق في المنام؟

إن الحلم بأنك تحصل على الطلاق يوحي بأنك تحتاج إلى التفريق بين الأشياء في حياتك وتحديد أولوياتها. ربما تحتاج إلى فصل نفسك عن بعض القضايا أو بعض الجوانب الخاصة بك. بدلا من ذلك ، يشير الحلم إلى أن لديك خوفًا من الانفصال أو الخوف من الوحدة. قد تكون غير راضي عن علاقتك الحالية.

إذا لم يكن والدك مطلقان ، لكنك حلمت بأنهما مطلقان أو أنهما حصلا على الطلاق ، فهذا يسلط الضوء على الصراعات داخل نفسك. أنت تكافح من اجل إرضاء والديك على حد سواء دون خيبة أمل الآخر.

قد تعكس أحلام الطلاق أحداث الحياة الحقيقية والإجهاد الذي يمكن أن يجلبه الطلاق. قد تتساءل إذا كنت قد ارتكبت خطأ في بعض المواقف أو القرارات. أحلام الطلاق تنطوي أيضا على مرحلة انتقالية. لقد حان الوقت لتغيير عاداتك القديمة.