ما تفسير الحلم بالقتل في المنام؟

الحلم بأنك تقتل شخصاً ما يشير إلى أنك على وشك فقدان أعصابك وتحكمك في النفس. فكر في الشخص الذي قتلته واسأل نفسك إذا كنت تشعر بأي غضب تجاهه في حياتك. قد يكون حلمك التعبير عن بعض الغضب الخفي. بدلا من ذلك ، قد تحاول قتل جانب من نفسك يمثله الشخص الذي قُتل. حدد خصائص هذا الشخص واطلب من نفسك تحديد أي من هذه الصفات التي تحاول وضع حد لها.

إما الحلم بأنك قد قُتلت يشير إلى أن أفعالك تنفصل عن مشاعرك وضميرك. يشير الحلم إلى التغييرات الجذرية التي تحاول القيام بها. هناك خاصية تريد التخلص منها أو عادة تريد أن تقضي عليها في نفسك. يمثل القتل قتل الأجزاء القديمة والعادات القديمة. بدلا من ذلك ، فإن الحلم يمثل مشاعر التخبط أو الخيانة من قبل شخص ما في حياتك اليقظة. أنت تشعر بالإرهاق والصدمة وخيبة الأمل.