ما تفسير الحلم بأنك تضعين الماكياج ؟

أن تحلم بأنك تضع المكياج ، يشير إلى أنك تحاول إخفاء أو إخفاء جانب من جوانب نفسك. بدلاً من ذلك ، يشير إلى أنك تضع أفضل وجهك لديك للأمام. أنت تحاول تحسين صورتك الذاتية وزيادة إحساسك بالثقة بالنفس. قد يكون الحلم أيضًا استعارة تحتاج إلى "تعويض" شخص ما. حان الوقت للتسامح والنسيان.

الحلم يشير أيضا إلى أنك ترتدي الكثير من المكياج وهذا يعني أنك تركز كثيرًا على الجمال والمظاهر الخارجية بدلاً من التركيز على ما بداخلها.