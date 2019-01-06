ما تفسير الحلم بالمظلة في المنام؟

رؤية مظلة في حلمك يرمز إلى الأمان العاطفي. أنت تضع درعا ضد عواطفك وتحاول تجنب التعامل معها. إذا كانت المظلة تسرب الماء أو مكسورة ، فهذا يشير إلى أنك غير مستعد لمواجهة مشاكلك.

اما اذا حلمت بأنك لا تستطيع فتح المظلة وهي تمطر ، فقد يكون تفسير ذلك أنك منفتح على مواجهة مشاعرك الخاصة وتحاول ترك مشاعرك تطفو على السطح.

إذا كنت تحلم بأنك تحمل مظلة مفتوحة أثناء وجودك في الداخل ، فهذا يشير إلى أن احتياجاتك العاطفية لا يتم تلبيتها.