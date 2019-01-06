ما تفسير الحلم بالمظلة في المنام؟
ما تفسير الحلم بالمظلة في المنام؟
رؤية مظلة في حلمك يرمز إلى الأمان العاطفي. أنت تضع درعا ضد عواطفك وتحاول تجنب التعامل معها. إذا كانت المظلة تسرب الماء أو مكسورة ، فهذا يشير إلى أنك غير مستعد لمواجهة مشاكلك.
اما اذا حلمت بأنك لا تستطيع فتح المظلة وهي تمطر ، فقد يكون تفسير ذلك أنك منفتح على مواجهة مشاعرك الخاصة وتحاول ترك مشاعرك تطفو على السطح.
إذا كنت تحلم بأنك تحمل مظلة مفتوحة أثناء وجودك في الداخل ، فهذا يشير إلى أن احتياجاتك العاطفية لا يتم تلبيتها.
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