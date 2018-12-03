ما تفسير الحلم بالإبر في المنام؟

رؤية أو استخدام إبرة في حلمك يشير إلى أنك بحاجة إلى إصلاح علاقة أو وضع خرج عن نطاق السيطرة. الإبرة هي أيضا رمزية لبعض الألم العاطفي أو الجسدي. بدلا من ذلك ، فإن الحلم هو استعارة للجنس الذكوري أو ممارسة الجنس. على وجه الخصوص ، رؤية إبر الحياكة في حلمك تشير إلى أنك تتلاعب في وضع ما من أجل الحصول على النتيجة المرجوة.

إن الحلم بأن تستخدم إبرة يوحي بأنك بحاجة إلى دمج جوانب مختلفة من وعيك والانضمام إليها.

يرمز البحث عن إبرة في حلمك إلى مخاوف غير مفيدة على مسائل صغيرة تافهة. ضع في اعتبارك عبارة البحث عن إبرة في كومة قش لتمثيل مساعينا العقيمة.

الحلم بأن تحاول ادخال خيط في إبرة تمثل مشكلات غير منتهية تحتاج إلى تهيئتها وربما إصلاحها. بدلا من ذلك ، قد يكون للحلم دلالات جنسية.

يشير الحلم بإبرة عالقة في إصبعك إلى أنك تشعر بعدم التقدير. لا يتم الاعتراف بك لمساهمتك أو عملك الشاق. قد يشير الحلم أيضًا إلى علاقة مسيئة لفظياً.