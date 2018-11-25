ما تفسير الحلم بالارجوحة الشبكية؟

رؤية أرجوحة في حلمك يعني أنك تحتاج إلى قضاء بعض الوقت من أجل المتعة والنشاط على مهل. يجب عليك ان ترتاح!

الحلم بأنك مستلقي على أرجوحة يشير إلى تقديرك للحياة. انت تأخذ الوقت للتوقف والاستمتاع بالحياة. بدلا من ذلك ، يوحي الحلم بأنك قد حققت أهدافك. لقد أنجزت ما خططت للقيام به.

اما الحلم بأن تسقط عن الأرجوحة يعني أنك مضلل في التفكير بأن كل شيء على ما يرام عندما لا يكون كذلك. سوف تفاجئ من الحقيقة! بدلا من ذلك ، السقوط عن أرجوحة يعني أنه لا يزال لديك عمل غير منجزة للتعامل معها.