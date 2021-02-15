تفسير الحلم بالرمل في المنام؟

الرمل هو رمز للوقت وإمكانية لانهائية. في أكثر أشكاله شيوعًا، ترى الرمال إما على الشاطئ أو في الساعة الرملية.

تفسير الحلم بعيد الحب في المنام؟

الرمال التي تمر عبر الأصابع أو الساعة الرملية هي الرمز الأكثر مباشرة للوقت. يشير الحلم بهذا إلى أن الوقت ينفد لشيء ما يجب القيام به أو الاختيار الذي يتعين القيام به أو إكمال المشروع.

إذا كنت تحلم بالرمال التي تمر بأصابعك أو بساعة رملية فمن المهم أن تركز على مشروع قيد البحث وتنجزه في الوقت المناسب لتجنب العواقب السلبية. تمثل الرمال على حافة المحيط اتساع العقل الباطن ، وقد تشير إلى مستوى من الخوف أو الترهيب الذي تشعر به عند مواجهة أفكار أو حقائق من عقلك الباطن.

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