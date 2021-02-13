تفسير الحلم بالقبلات في المنام؟

يمكن أن يكون الحلم بالتقبيل أمرًا حميميًا للغاية. إذا كنت تحلم بتقبيل شخص غريب تمامًا ، فهذا يعني أنك ستقابل قريبًا شخصًا لديه القدرة على أن يصبح صديقًا رائعًا أو حتى عاشقًا.

استفد من أي وقت فراغ في جدولك لقضائه مع أشخاص جدد تقابلهم.

إذا قمت بذلك ، فستكافأ بالتأكيد على جهودك. إذا كنت تحلم بتقبيل أحد أفراد أسرتك ، فمن المرجح أن يكون ذلك بمثابة إحياء لمشاعرك تجاههم. يدرك عقلك الباطن حديثًا كل الأشياء الرائعة التي فعلوها من أجلك وأنت ترغب في إعادة إشعال شعلة الحب والصداقة لهم.

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