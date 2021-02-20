تفسير الحلم بالكاراتيه في المنام؟

الكاراتيه هو شكل من أشكال المجهود البدني التأملي الذي يمكن استخدامه كأسلوب قتال هجومي أو دفاعي...

الكاراتيه يرمز إلى الانضباط البدني أكثر من أي شكل آخر من أشكال القتال أو التمرين. إذا كنت تحلم بأن تمارس الكاراتيه بنفسك ، فهذا يرمز إلى حقيقة أنك أو ستكون قريبًا في موقف يتطلب تركيزًا شديدًا وانضباطًا لإتقانه.

إذا كنت تحلم بمحاربة أعدائك باستخدام الكاراتيه ، فهذا يرمز إلى أنك ستتمكن فقط من التغلب على العقبات التي تواجهها أو ستواجهها باستخدام مهارة وبراعة كبيرة إذا كنت تحلم بتعرض نفسك للأذى من قبل شخص ما يستخدم الكاراتيه عليك ، فهذا يشير إلى أن لديك نقص في الانضباط في حياتك.

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