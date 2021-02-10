تفسير الحلم بعيد الفصح في المنام؟

يعتمد معنى حلمك بعيد الفصح إلى حد كبير على مشاعرك وتجاربك مع هذه العطلة.

بشكل عام ، يمثل عيد الفصح الأمل الخارج من الظلام. يتعلق الأمر بالحياة الجديدة والوعد. كما يشير إلى الانتقال من عدم الراحة والألم إلى الراحة والسعادة.

بيض عيد الفصح هو رمز نموذجي للخصوبة. إذا كنت تعمل بجد ولم تحصل على نتائج واضحة ، فاستريح في حلمك بعيد الفصح. هذا يعني أنك ستبدأ في رؤية ثمار جهودك.

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