ما تفسير الحلم ببقرة في المنام؟

رؤية بقرة في حلمك يرمز إلى طبيعتك السلبية والمحكومة. أنت تطيع الآخرين دون سؤال. بدلا من ذلك ، البقرة تمثل غرائز الأم أو الرغبة في أن يتم الاعتناء بها. بالنسبة لبعض الثقافات ، تمثل البقرة الصفات الإلهية للخصوبة والغذاء والأمومة.

رؤية الهيكل العظمي للبقرة يشير إلى أن أمك أو الشخصية التي ترمز الى الأم في حياة اليقظة التي تظهر قلة في العاطفة. ولا تستجيب لاحتياجاتك.

رؤية قطيع من الأبقار يشير إلى حاجتك للانتماء.

اما اذا حلمت بأنك تحلب بقرة فهذا يمثل رغبتك وقيادتك للعمل بجد. في النهاية ، سوف تستفيد من عملك الشاق.