تفسير الحلم بقماش المخمل في المنام؟

يعتبر المخمل دائمًا من أرقى أنواع الأقمشة المتاحة ، وعلى الرغم من أنه قد دخل وخرج من عالم الازياء على مر السنين، إلا أن المخمل الحقيقي والأصيل هو أحد أنعم الأقمشة التي يمكن صنعها...

إذا كنت تحلم بالمخمل الحقيقي وليس بالأشياء المزيفة ، فهذا يعني أن شيئًا ما في حياتك سوف يزيد الشعور بالرفاهية والراحة.

إذا كنت تحلم بالمخمل المزيف الذي يتمتع به معظم الناس على أنه تجربتهم الوحيدة مع المخمل ، فهذا يعني أنك ستشعر وكأنك تستحم بالرفاهية في حين أن ذلك في الواقع ليس سوى انتكاسة وقوة مدمرة للغاية في حياتك. كن حذرًا من الأشياء التي تجعلك تشعر بالرضا عن نفسك لأن أحدها بالتأكيد فخ مصمم لإبعادك عن هدفك الحقيقي في الحياة.

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