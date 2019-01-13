ما تفسير الحلم بالحقنة في المنام؟

الحلم بأنه يتم حقنك لأسباب طبية يشير إلى أنك بحاجة إلى تطوير نفسك على مستوى عقلي وروحي. انت تبحث عن دعم عاطفي أو تحتاج إلى بعض الوقت للشفاء. بدلا من ذلك ، قد يكون الحلم عبارة عن استعارة تحتاج إلى "ضخ" المزيد من الطاقة في حياتك سيرا على الأقدام.

إذا كنت تحلم بأن شخصًا ما يتم حقنه عن قصد ، فأنت تمثل موقفك السلبي اتجاه موقف أو شخص معين. كما يشير إلى تأثير ضغط الأقران ضدك. أنت تقر بأن شخصًا ما يرغمك على وجهات نظر سلبية وغير مرغوب فيها.