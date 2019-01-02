ما تفسير الحلم بعدوك اللدود؟

رؤية عدوك في حلمك يمثل الأفكار المتعارضة والمواقف المتناقضة. أنت في حالة إنكار حول شيء ما أو أنك ترفض شخصًا ما. قد يمثل الأعداء أيضًا الأعداء داخل نفسك والنزاع الداخلي الذي تواجهه مع نفسك. النظر في عبارة "أنا أسوأ عدو لنفسي". ربما كنت تحاول تخليص نفسك من جوانب معينة من شخصيتك.

إن الحلم بأنك تتعامل مع عدو يمثل حلاً لبعض مشاكل الصراع الداخلي أو الاستيقاظ.

اما الحلم بأن عدوك يغني لك فهذا يعني أنك بحاجة إلى إعادة تقييم السلبية التي لديك تجاهه. ربما حان الوقت لترك الاعداء أو بعض المشاعر التي تؤويها.