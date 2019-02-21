ما تفسير الزيت في المنام؟

إن رؤية الزيت في حلمك يمثل رغباتك في جعل الأمور تسير بسلاسة أكبر. ربما تحتاج إلى وضع القليل من الزيت في شيء لتحريك الأشياء. بدلا من ذلك ، قد تحتاج إلى إظهار المزيد من الحب والتعاطف في حياتك. مجازًا ، قد يشير الحلم بالزيت إلى شخص سلس.

رؤية زيت الأطفال في حلمك يشير إلى أنك تحتاج إلى تهدئة الطفل في داخلك. من المقبول تركها مرة واحدة في كل حين.

رؤية الزيت الخام في حلمك يدل على ثروة كبيرة وثروات. بدلا من ذلك ، يشير الحلم إلى الاستهلاك المفرط. انت بحاجة الى أن تكون أكثر وعيا بيئيا.

رؤية زيوت التدليك في حلمك يرمز إلى جانبك الحسي. ربما تحتاج إلى التعبير عن شهوانية أكثر.