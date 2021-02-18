تفسير الصراخ في المنام؟

الصراخ هو أعظم رمز للخوف في حياتك.

يمكن أن يكون صوت الصراخ في حلمك حيًا ومثيرًا للقلق حتى لو لم ترى مصدره أو تعرف سببه. غالبًا ما تسمع صراخًا في حلمك إذا كنت قلقًا للغاية بشأن الآخرين في حياة اليقظة. يسمع الآباء صراخ أطفالهم في أحلامهم. هناك جزء من الدماغ من بروميثيان يكون نشطًا بشكل خاص خلال ساعات الراحة.

خلال فترة التطور ، كانت فترات النوم دائمًا أخطر جزء في حياة الحيوان. في الواقع ، فإن العديد من الحيوانات بما في ذلك الأسماك والطيور والزواحف تفتح أعينها أثناء نومها إذا كانت تخشى على سلامتها. تمتلك الثدييات أيضًا جزءًا غريزيًا من أدمغتها نشطًا أثناء نومها. هذا هو سبب نوبات الرعب المفاجئة لدى بعض الناس أثناء نومهم.

في حالات نادرة ، يمكن للناس أن يصبحوا عنيفين أثناء نومهم. كل هذا ناتج عن جزء "الحماية" من الدماغ وانعدام الأمن أثناء النوم. سماع الصراخ يشير إلى أن الجزء الذي ينظم الشعور بالسلام والأمان في عقلك قد توقف.

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