ما تفسير رؤية الملح في المنام؟

رؤية أو تذوق الملح في حلمك يمثل اضاءة جديدة موجودة في حياتك اليقظة. انت تعاني من زيادة القيمة وإحساس أعلى من الحماسة والنشاط. بدلا من ذلك ، يرمز الملح إلى الاعتمادية والحقيقة والتفاني. كذلك فكر في عبارة رش الملح على الجرح المفتوح فقد يرمز الحلم الى بعض الذكريات المؤلمة أو الصعبة.

الحلم بأنك تتبل اللحوم يرمز إلى طول العمر. هناك شيء تريد الاحتفاظ به والحفاظ عليه.

إن الحلم بأن ترمي الملح عن كتفك يمثل الحماية أو الحظ.